Il questore Fassari: «Così restituiamo la città ai padovani»

L'INTERVISTA PADOVA «Voglio riconsegnare la città ai padovani, voglio che la gente si possa ri-appropriare degli spazo». È questo il senso del blitz di martedì pomeriggio ai giardini dell'Arena e a piazzetta Gasparotto per il questore Paolo Fassari. Questore, quella dell'altro giorno è stata un'operazione che non si vede tutti i giorni. Come mai questo dispiegamento di forze?«Credo che Padova sia una città tendenzialmente portata al rispetto delle regole. Di certo, però, quando si creano zone in cui la vivibilità è pregiudicata, non...