MESTRE Quattordici furti con scasso a danno della stessa attività, nell'arco di sette anni. Troppi anche per il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, che nel primo pomeriggio di ieri si è presentato all'Autocarrozzeria Moderna in via Giustizia, a Mestre, per incontrare personalmente il titolare Paolo Favaretto, svegliato due notti fa per la quattordicesima volta dall'allarme antifurto e subito accorso nella sua officina dove ha trovato vetri rotti, distributori automatici scassinati, pneumatici prelevati dagli scaffali e poi lanciati tra i rovi. Un danno che, sommato a quello provocato dagli altri 13 furti, ha raggiunto quota 430.000 euro, parzialmente rimborsati dall'assicurazione, ma al prezzo di un incremento del costo della polizza dopo ogni spaccata. Dopo aver scritto al prefetto, al sindaco e perfino al presidente Mattarella, Paolo Favaretto ha chiesto aiuto al questore di Venezia che ieri, dopo un primo contatto telefonico, è andato a trovarlo per constatare di persona quanto accaduto ed esprimere solidarietà allo sfortunato concessionario, carrozziere e gommista veneziano.

«L'allarme sociale che eventi come questo producono è perfino maggiore del relativo danno economico subito perché creano nei cittadini una forte percezione di insicurezza ha osservato il questore di Venezia Masciopinto e sappiamo anche che questi furti sono commessi da piccoli criminali. Ma noi siamo presenti sul territorio con le nostre volanti'; io sono qui a testimoniare la vicinanza delle istituzioni e posso dire che abbiamo già delle attività in atto. Dobbiamo sempre ricordare che la sicurezza è come un puzzle fatto di tante tessere che, se unite insieme, ottengono dei risultati e per questo ringrazio il titolare che, dotandosi di telecamere di sicurezza, ha fatto un investimento economico che servirà ad elevare i livelli di sicurezza. Intanto le donne e gli uomini della Questura di Venezia sono pancia a terra impegnati ad individuare i responsabili».

«Il problema maggiore di via Giustizia è la ex falegnameria abbandonata e a rischio crollo ha spiegato al questore Paolo Favaretto perché anche se le finestre sono state murate lì c'è gente che entra in continuazione; anche dalle cinque del pomeriggio da Venezia ogni giorno arrivano venti persone che entrano, accendono il fuoco e vanno a dormire e poi se ne vanno alle 8 di mattina».

Ma secondo il titolare dell'Autocarrozzeria Moderna, che ha aperto la propria attività nel 1980, i problemi di via Giustizia non dipendono solo dalla presenza del vicino vecchio e diroccato stabile, usato da sbandati come ricovero notturno. Il degrado di quest'area della città sarebbe infatti aumentato considerevolmente a seguito della chiusura del vecchio passaggio a livello da cui da via Giustizia fino al 2012 si accedeva in via Trento. «Qui, oltre a me e mio figlio, ci sono 20 persone che lavorano ed è impossibile continuare a vivere in questa situazione si è lamentato Favaretto Io non vorrei andar via da qua, ma, se non ci saranno più controlli, più pattuglie, più illuminazione e non sarà eseguito l'abbattimento degli edifici che generano degrado, saremo costretti a chiudere l'attività e ad andarcene da un'altra parte, più sicura e meno degradata della città».

