Il quartiere Aurora fa scuola in Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIUDINE È possibile verificare e migliorare la vivibilità e la sostenibilità di un'area urbana? È questa la sfida che nel 2016 il Comune di Udine ha raccolto accettando di partecipare al progetto europeo sperimentale Cesba med (Metodo condiviso europeo per la valutazione dell'ambiente urbano); una domanda alla quale è stata data una risposta concreta grazie ad un nuovo strumento di analisi che fotografa un'area cittadina attraverso un gruppo di indicatori scelti tra un totale di 178 disponibili per misurare non solo gli aspetti...