IL QUADROUDINE Vaccini in ambulatorio «ostacolati dalla prenotazione via Cup web». Una nuova tegola, secondo i medici di famiglia, per la campagna di immunizzazione nel territorio del Distretto di Udine, che già sconta, a detta della direzione generale di AsuFc, uno dei tassi più bassi di adesione dei dottori di base per la somministrazione dei sieri anti-covid a casa degli assistiti. La speranza è che, almeno su quest'ultimo fronte,...