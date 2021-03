IL QUADRO

UDINE Vaccini. E ancora vaccini. Mentre arrivano, anche da parte istituzionale, le richieste di inserire tra le categorie prioritarie a cui destinare il vaccino contro il Covid, dal Corpo della guardia forestale agli insegnanti, c'è una categoria che attende con il terrore del virus. Sono i pazienti immunodepressi, persone fragili che ancora non possono prenotarsi per l'iniezione.

Tra pazienti ematologici, oncologici e affetti da altre patologie, questi utenti rappresentano una delle categorie più a rischio nel caso in cui dovessero venire contagiati. Ma attorno a loro regna ancora il silenzio. E non sono pochi in Friuli Venezia Giulia.

Una situazione definita, senza giri di parole, vergognosa da Mariangela Fantin, presidente della sezione udinese dell'Andos, l'Associazione nazionale donne operate al seno. «Noi, che siamo ad alto rischio non veniamo presi in considerazione commenta amaramente Fantin Avremmo bisogno di più riguardo. Nessuno pensa che questi malati hanno delle problematiche che comportano molti rischi, anche per recarsi in ospedale per fare le terapie». Questo il vulnus: non sono soggetti che possono rimanere tappati in casa, devono muoversi verso le strutture sanitarie.

«Nemmeno i medici aggiunge la presidente hanno ricevuto direttive per la nostra vaccinazione. Non dico di essere i primi, ma di venire subito inseriti dopo le categorie prioritarie già individuate. Ci sono pazienti terrorizzati tuona stiamo girando nel buio più assoluto e il vaccino serve a evitare situazioni di peggioramento del quadro clinico per queste persone».

Se un'Associazione fatta di donne alza la voce, purtroppo inascoltata, dall'altra parte è più istituzionale la posizione di un'altra importante realtà del territorio, l'Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mielomi) che rappresenta un'altra grande categoria di pazienti immunodepressi. È vero che, in questo caso, le richieste alle istituziOni partono a livello nazionale.

«Abbiamo già fatto pressioni per far inserire tra le categorie prioritarie i pazienti ematologici e i caregiver (i familiari che si prendono cura di queste persone spiega il presidente della sezione di Udine dell'Ail, Giuseppe Gioffrè Da tempo segnaliamo che gli immunodepressi hanno necessità di rientrare in questa categoria, ma non abbiamo ancora ottenuto risposte, né dal Governo, né dalla Regione. Inoltre prosegue - all'inizio questi pazienti chiedevano addirittura se dovevano essere vaccinati o meno» con evidenti problemi di informazioni.

«La situazione è grave. Speriamo che venga migliorata la campagna vaccinale. Siamo in attesa di risposte - conclude e se oggi un singolo paziente può rivolgersi al proprio medico di medicina generale per il vaccino, purché over 80, noi vorremmo spingere per tutta la categoria di persone affette da queste patologie. Pazienti, peraltro, già alla prese con altri disguidi sanitari, dal rischio di veder interrotti i trattamenti in ospedale a cui difficilmente si accede in caso di febbre, fino all'accesso per medici e pazienti dei dati sanitari di loro interesse.

Su questo punto, con estrema pacatezza, una paziente oncologica in trattamento all'ospedale di Udine si è rivolta direttamente all'assessore regionale alla sanità, Riccardo Riccardi dopo aver scoperto «con sorpresa e sconcerto - scrive al vicegovernatore - che il medico di famiglia non vede alcunché degli esami, visite e quant'altro fatti in ospedale» e chiedendo che «si evitino mancati accessi a informazioni essenziali, nonché spostamenti non indispensabili di pazienti fragili».

Lisa Zancaner

