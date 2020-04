IL QUADRO

UDINE «Si potranno svolgere individualmente attività motorie in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto delle distanze di sicurezza». È la novità maggiore dell'ordinanza emessa ieri dal Governatore Fvg Massimiliano Fedriga che ne ha illustrato i contenuti in un video postato sul proprio profilo Facebook. Il presidente ha chiarito che «entriamo nel Dpcm, dunque non c'è alcuna restrizione specifica ma si possono svolgere attività motorie», purché nelle condizioni indicate. Si introduce invece l'obbligo di coprire naso e bocca con mascherine o altro ogni volta che si esce di casa. Chi ha almeno 37,5 di febbre deve stare a casa. «Sono misure cui ci dovremo abituare nei prossimi mesi fino a quando non verrà scoperto un vaccino. Se ci impegniamo sconfiggeremo il virus e torneremo presto a una vita normale», ha detto. «Il Friuli Venezia Giulia è regione che ad oggi sta registrando i migliori dati in Italia ma non dobbiamo sentirci al sicuro, ringrazio i cittadini questo risultato è merito dei comportamenti che tutti abbiamo tenuto». Tuttavia, «la sfida è ancora lunga e dobbiamo tutti impegnarci per eliminare il rischio pandemico». Nell'ordinanza vengono ribadite anche le chiusure domenicali e nei festivi di tutte le attività commerciali, salvo farmacie, parafarmacie, edicole e gli esercizi nelle aree di servizio lungo la rete autostradale e a servizio di porti ed interporti. Ancora attive, invece, le consegne a domicilio tutta la settimana e rimangono invariate anche le regole per i mercati all'aperto e al chiuso che sono ammessi solo nei casi in cui i sindaci abbiano adottato un piano di sicurezza, ovvero l'uso di guanti e copertura per maso e bocca sia per i venditori sia per i compratori, presenze contingentate e varchi distinti di ingresso e uscita. Raccomandata, ma non imposta, la rilevazione della temperatura dei clienti e del personale nelle farmacie e supermercati.

I DATI

Superati i 200 decessi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia e nella notte tra sabato e domenica, si sono spente 4 ospiti della casa di riposo di Paluzza. È stata una Pasqua funesta per le case di riposo della regione che registra 18 vittime complessive tra gli ospiti della struttura di Mortegliano e 11 a Paluzza. Le ultime 4 vittime erano tutte ultraottantenni originarie della Carnia: Elvira Di Vora di Paluzza, Rosa Forgiarini di Gemona, Ida Zuliani di Ovaro e Maria Digianantonio di Trasaghis. Ad oggi sono quasi 70 gli ospiti della struttura risultati positivi al coronavirus, sui 110 complessivi. Altre due vittime donne over 80 anche nel pordenonese, Franca Sartor di Aviano e Elda Benvenuti di Valvasone-Arzene. Nella giornata di Pasqua i casi accertati in regione avevano toccato quota 2.431 con un incremento di 38 unità, incremento che subìto una lieve impennata tra Pasqua e Pasquetta con 51 nuovi contagi portando il totale a 2.482. Salgono anche i morti, 202, che fanno purtroppo superare la soglia dei 200: 7 infatti, le vittime di ieri. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito con 106; seguono Udine con 58, Pordenone con 35 e Gorizia con 3. Sono quasi un migliaio, invece, i guariti e rimane stabile il numero di pazienti in terapia intensive, 30 persone, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti sono 159 e le persone in isolamento domiciliare 1.118.

MASCHERINE

Parte oggi la distribuzione ai Comuni da parte della Protezione civile di 300mila mascherine lavabili per popolazione e di 1,2 milioni di mascherine monouso per i servizi essenziali. È la terza fase di consegna, «la cui produzione fa sapere il vicegovernatore con delega a Salute, Riccardo Riccardi - ha raggiunto i 40mila pezzi al giorno. Questi 300mila dispositivi di protezione spiega - si sommano ai 350mila già consegnati ai Comuni e verranno distribuiti ai cittadini in base ai criteri di priorità già definiti dai sindaci». Oltre alle mascherine lavabili, saranno consegnate ai Comuni anche 600mila mascherine di tipo chirurgico per uso non sanitario e altrettante di tipo Montrasio fornite dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. Uniformare le prassi cliniche e assistenziali, sia per le persone ospitate nelle strutture residenziali, sia per quelle che rimangono a casa. Lo chiede la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, ritenendo necessario che «l'attuale Comitato tecnico scientifico istituisca uno specifico gruppo di lavoro che definisca linee di guida di riferimento regionale per uniformare e coordinare le modalità di intervento sul piano clinico, assistenziale e organizzativo da adottare da parte dei professionisti che intervengono al domicilio dei pazienti e nelle residenze per anziani». Una seconda richiesta riguarda invece l'individuazione di un responsabile che coordini le Usca. Da Italia Viva, invece, la richiesta di erogare un'indennità straordinaria al personale sanitario del Ssr impegnato a fronteggiare l'epidemia.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA