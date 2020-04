IL QUADRO

UDINE Per la prima volta dopo anni cambia il calendario delle aperture festive degli esercizi commerciali: a Pasquetta tutti chiusi. Lo ha deciso il governatore della Regione Massimiliano Fedriga con un'ordinanza che prevede ulteriori misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza da coronavirus. Dopo aver disposto la chiusura domenicale dei supermercati, dunque, serrande abbassate anche il lunedì dell'Angelo, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole ed esercizi nelle aree di servizio della rete autostradale, porti e interporti. L'obiettivo dell'ordinanza è evitare che si creino concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall'esigenza di acquistare beni alimentari. Novità anche per il trasporto pubblico. Dai taxi, agli autobus, treni e navi: per salire a bordo sarà necessario indossare una protezione di naso e bocca (non necessariamente la mascherina) e mantenere la distanza di sicurezza. Un'ordinanza a cui plaudono i pentastellati: «Si tratta di un giusto riconoscimento al grande lavoro portato avanti dagli operatori del settore che stanno garantendo con abnegazione l'approvvigionamento alimentare delle nostre famiglie - afferma il consigliere regionale dei 5 Stelle, Cristian Sergo -. Ed è anche un modo per evitare ingiustificati spostamenti e assembramenti», aggiunge lanciando un appello ai cittadini a non prendere d'assalto i supermercati nella giornata di sabato, in vista di due giorni consecutivi di chiusura, «abbiamo una delle più alte quantità di supermercati d'Italia, con un po' di organizzazione si possono evitare file, assembramenti e rispettare le norme».

NUMERI STABILI

Scendono i casi di pazienti ricoverati nelle terapie intensive che attualmente sono 45. Il calo è lieve ma costante negli ultimi giorni, un dato significativo, pur nei suoi numeri contenuti e che fa respirare questi reparti ad alta intensità di cura. Ed è in calo anche il numero complessivo delle persone ospedalizzate, sceso da 189 a 185, a significare che tanti stanno guarendo. In Fvg sono 295 i totalmente guariti, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone) sono 315. Non si arresta, invece, la crescita dei contagi, ma anche in questo caso la curva epidemica sale di poco con 51 positività in più in un giorno e le persone in isolamento domiciliare sono 1.150. Sei, invece, i decessi in più registrati che portano a 164 il numero complessivo di morti da Covid-19. L'area di Trieste è la più colpita con 85 decessi totali, seguono Udine (49), Pordenone (27) e Gorizia (3). Tra le vittime in provincia di Udine, un sessantunenne di Faedis, Gianfranco Bellina, conosciuto e stimato in paese e zio di un'assessora comunale che ora si trova in isolamento domiciliare.

RISCHIO CONTAGI IN CASA

Parte dai numeri la consigliera regionale dei Cittadini Simona Liguori per puntare l'attenzione sul rischio dei contagi tra le mura di casa. «È sufficiente la quarantena di 15 giorni per i familiari conviventi di un paziente Covid in isolamento domiciliare e che continui ad essere positivo al virus - si chiede -? Il rischio ora è che la catena dei contagi del coronavirus continui dentro le case dove ci sono ad oggi oltre 1100 persone in isolamento domiciliare. In questa fase dell'emergenza assume un'importanza ancora maggiore la gestione dei pazienti Covid-19 in isolamento domiciliare e dei loro familiari» aggiunge invocando l'applicazione di procedure per minimizzare il propagarsi dell'infezione al domicilio. «Non è sempre facile mettere in pratica le indicazioni di distanziamento nel nucleo familiare».

Medici, dirigenti sanitarie veterinari proclamano lo stato di agitazione. Sei le richieste che mettono sul tavolo, a partire dai dispositivi di protezione a tamponi e quarantena e assunzioni. I camici bianchi chiedono anche il riconoscimento di un'indennità di rischio biologico per l'intera durata dell'epidemia, contratti di formazione specialistica e la limitazione della responsabilità professionale ai soli casi di dolo. Il documento, siglato a livello nazionale da numerosi sindacati, è pronto per approdare anche sul tavolo del vicegovernatore Riccardo Riccardi con la richiesta di un tavolo di trattativa a stretto giro. In caso contrario, i camici bianchi sono pronti a proclamare una giornata di protesta in forma virtuale, ossia garantendo la regolare esecuzione della prestazione lavorativa.

Lisa Zancaner

