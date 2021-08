Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE La Regione intende riportare il 100 per cento degli studenti in classe a settembre, anche comprando più bus extra. È la promessa del presidente Massimiliano Fedriga e dei suoi assessori. Per la provincia di Udine, nel caso di un ritorno a turno unico servirebbero almeno 25-30 mezzi aggiuntivi, che diventerebbero 60 nell'eventualità (che per ora tutti vorrebbero scongiurare) degli orari sfalsati di entrata e uscita dalle...