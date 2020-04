IL QUADRO

UDINE La data di svolta per il Friuli Venezia Giulia potrebbe essere il 19 maggio. Questo secondo le proiezioni fatte dagli esperti dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato da Walter Ricciardi, direttore dell'Osservatorio e oggi consigliere del ministero della Sanità durante l'emergenza. «In questo momento è quanto mai necessario fornire una valutazione sulla gradualità e l'evoluzione dei contagi, al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte politiche dei prossimi giorn», dichiara Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio, spiegando che la data si basa sui dati messi a disposizione quotidianamente dalla protezione civile dal 24 febbraio al 17 aprile. La fine dell'emergenza Covid-19, dunque, potrebbe avere tempistiche diverse nelle Regioni a seconda dei territori più o meno esposti all'epidemia: in Fvg la data sul calendario è quella del 19 maggio. Le proiezioni effettuate evidenziano che l'epidemia si sta riducendo con estrema lentezza, pertanto il passaggio alla fase 2 dovrebbe avvenire in maniera graduale, un'eccessiva anticipazione della fine del lockdown potrebbe riportare indietro le lancette della pandemia.

I DATI

Sale poco la curva dei contagiati, 30 in più che portano a 2.775 i casi accertati positivi al coronavirus in Fvg sono 2.775, con un incremento di 30 unità rispetto a ieri. Una giornata, però, segnata da un alto numero di decessi: 10 nell'area di Trieste e 4 nel pordenonese che fanno salite a 239 il numero complessivo delle vittime da Covid. E hanno ufficialmente superato i mille (1.002) i totalmente guariti, mentre sono 344 i clinicamente guariti. In calo, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono 22, mentre sono stabili a 140 i ricoverati in altri reparti e le persone in isolamento domiciliare sono 1.028. Anche la casa di riposo di Tarcento Opera Pia Cojaniz registra il primo caso positivo al Covid tra gli ospiti. Immediata l'esecuzione di tamponi a tutti gli anziani ospiti e al personale. Il 90% dei test ha dato esito negativo e ora si attendono gli esiti degli ultimi tamponi. Come a Cividale, anche nella struttura di Tarcento da tempo sono stati attivati rigidi protocolli che hanno permesso di evitare la diffusione del Covid all'interno della casa di riposo

CGIL: ANZIANI FUORI

«Isolare a casa gli anziani più a lungo degli altri sarebbe una misura controproducente e discriminatoria nei confronti di una parte molto consistente della popolazione, che ha già sofferto tanto a causa dell'emergenza. Una prolungata assenza di attività fisica e sociale, infatti, avrebbe conseguenze molto gravi sul benessere psicofisico degli anziani». Ne è convinto il segretario regionale del Sindacato pensionati Cgil, Roberto Treu, fermamente contrario a ipotesi di quarantena forzata e isolamento prolungato degli anziani, che anzi avranno bisogno, quando sarà possibile, di riprendere le proprie libertà e di uscire da una condizione di isolamento e di solitudine. L'idea di restrizioni mirate sulle fasce di età più avanzate, prosegue Treu, andrebbe nella direzione contraria rispetto all'obiettivo di promuovere l'invecchiamento attivo a ogni livello della società. Secondo Treu si tratterebbe di misure di difficile applicazione e di limitata efficacia, dal momento che molti dei contagi avvengono spesso all'interno delle famiglie. «Serve piuttosto conclude il segretario un piano molto articolato e ben organizzato basato sul rilancio della sanità pubblica, su tamponi e controlli su vasta scala, prevenzione e su quella medicina del territorio che tante volte abbiamo invocato e che ora è diventata quanto mai urgente».

LA NAVE OSPEDALE

Usare una nave, ormeggiata nel porto di Trieste, per isolare i pazienti delle case di riposo positivi al coronavirus «non è la soluzione» e il Pd propone gli alberghi. «La situazione preoccupante delle strutture per anziani, anche se tardivamente, può essere tamponata attraverso l'utilizzo delle strutture alberghiere disponibili nel capoluogo regionale spiega il consigliere regionale dem, Roberto Cosolini - Arrivati a questo punto, i tempi di allestimento di una nave non farebbero che aggravare una situazione che già è andata oltre i limiti». Numerosi gli interrogativi sull'allestimento della nave ospedale, dai tempi a costi «e il pagamento andrà a una grande compagnia non regionale, mentre usare alberghi, ovviamente idonei, darebbe una piccola ricaduta su un pezzo di economia locale in palese difficoltà» sostiene chiedendo anche «quanti posti verranno allestiti, con quali tempistiche e con quali costi. Temiamo, purtroppo, che le scelte della giunta possano non corrispondere con la velocità di risposte, visto il tempo già trascorso». Quesiti posti anche dall'esponente del gruppo misto Walter Zalukar.

Lisa Zancaner

