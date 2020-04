IL QUADRO

TREVISO Restano anche loro in attesa del 4 maggio, data fatidica della riapertura ma nel frattempo i 4.400 dentisti di Marca lamentano fatturati letteralmente a picco. «Ad oggi - dice Lorenzo Guerrini, presidente dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso - l'introito medio degli studi in provincia di Treviso è pari a zero. Facciamo solo interventi di assoluta necessità e urgenza, il resto si cerca di prorogarlo per quando si potrà riaprire. In media ogni studio rinuncia ad un fatturato del 90%, una botta tremenda». Di aprire gli studi c'è insomma un gran bisogno ma a quali condizioni per tutelare la salute di pazienti e degli operatori del settore? «Aspettiamo la fine del lockdown e le indicazioni che ci verranno dal ministero della sanità ma sappiamo già che le riaperture potranno essere graduali e di sicuro andare dal dentista non sarà come prima. Si tratta infatti di mettere in atto un complesso di norme di carattere sanitario molto stringenti; il nostro lavoro è molto particolare, non si può operare a di stanza di sicurezza dal paziente e certamente si deve essere sicuri di chi si tra trattando. Girano alcune linee guida molta stringenti: misurazione della febbre più presidi di prevenzione che se ricadranno sul medico comporteranno delle spese. Che inevitabilmente verranno traslate sul paziente». Una stima della Camera di Commercio fissa in 35-40 euro l'esborso medio, per operazione. Si aggiungeranno ad ogni singolo intervento? «Non so come la Camera di Commercio sia arrivata a quei numeri. Ma se il governo mette a disposizione un credito di imposta pari alla metà dei costi suppletivi resta sempre un 50% scoperto. E bisogna che qualcuno si faccia carico della sicurezza di medici e pazienti». Con solo il 10% del gettito assicurato gran parte della categoria ha attinto a piene mani al contributo di 600 euro in arrivo in questi giorni. «I giovani professionisti - spiega Guerrini - stanno al di sotto dei limiti che l'esecutivo ha fissato per sostenere gli autonomi in difficoltà ma conosco anche studi avviati che hanno fatto ricorso alla misura di sostegno. Oggi è il dentista che sceglie quali interventi fare o rinviare, sulla base della storia del paziente. In linea di massima se si può optare per un cura farmacologica ci si orienta in quella direzione, col sostengo dei medici di base che sono gli unici a poter prescrivere ad esempio gli antibiotici. Poi se la situazione degenera si ricorre alla visita previo appuntamento, ma di fatto sono interventi che si contano sulle dita di una mano».

Denis Barea

