IL QUADRO

TREVISO Oltre 170 nuove assunzioni tra gli ospedali e gli ambulatori del territorio. È il piccolo esercito aggiuntivo composto da medici, infermieri e operatori che l'Usl della Marca sta mettendo assieme per continuare ad affrontare al meglio l'emergenza coronavirus, sia per recuperare le attività rimaste indietro che per prepararsi a un'eventuale seconda ondata del Covid-19. Il punto, però, è che resta complicato trovare specialisti. Oltre all'epidemia, il nodo della carenza di camici bianchi per il momento resta ancora irrisolto. «Le 170 assunzioni sono già state tutte autorizzate. Fino ad oggi abbiamo riempito 94 caselle specifica Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca resta complicato trovare medici, soprattutto per quanto riguarda specialità come Anestesia e Rianimazione, Radiologia, Cardiologia, Pediatria. Il problema legato all'errata programmazione da parte del ministero rimane».

I BUCHI

Nella Marca si sente soprattutto per quanto riguarda gli anestesisti, figure che nel picco peggiore dell'epidemia si sono rivelate fondamentali nella lotta contro il Covid-19 all'interno delle Terapie intensive. Oggi ne mancano più di 20 nelle piante organiche degli ospedali trevigiani. Da qui la decisione dell'azienda sanitaria di coprire alcuni buchi ricorrendo agli incarichi in libera professione. Rientra in questo contesto il piano da quasi 200mila euro timbrato nei giorni scorsi per poter contare su quattro medici esterni in più specializzati in Anestesia e rianimazione: Sandro Presotto, 66 anni; Alessandro Rizzardo, 35 anni; Giuseppe Traversa, 71 anni; Giacomo Venier, 66 anni. Lavoreranno per 21 settimane, da qui a novembre, per dare una mano a smaltire il lavoro arretrato, in particolare negli ospedali di Oderzo, Conegliano e Vittorio Veneto. Si punta a riprendere tutta l'attività dell'Ortopedia, dall'impianto delle protesi alla cura delle fratture del femore. Così come a eseguire nel più breve tempo possibile gli interventi della Chirurgia generale e della Ginecologia. «Alla luce delle criticità in cui versano i reparti fanno sapere dall'azienda sanitaria trevigiana il direttore dell'ospedale di Oderzo e il direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Conegliano hanno evidenziato la necessità di conferire incarichi a rapporto libero professionale a medici specializzati in Anestesia e rianimazione, al fine di coprire la carenza di personale e abbattere le liste d'attesa». Una richiesta che ha ricevuto la benedizione del direttore sanitario Livio Dalla Barba: «I professionisti in questione sono figure indispensabili per garantire i servizi sanitari previsti dalla programmazione regionale». Tanto più che il piano da quasi 5 milioni per lo sviluppo degli ospedali contro il Covid-19 prevede la creazione di almeno due nuove unità di Terapia intensiva: una da 12 posti collegata a Malattie infettive al Ca' Foncello e un'altra da 4 nell'ospedale di Vittorio Veneto.

IL CONCORSO

Ora si spera che arrivino buone notizie dal nuovo concorso dedicato proprio agli anestesisti indetto da Azienda Zero. «L'esito potrebbe arrivare a metà luglio dice Benazzi di conseguenza potremo contare anche su nuovi anestesisti assunti dal primo di agosto. Confidiamo che possano entrare in servizio almeno una quindicina di specialisti». In questo modo, grazie anche alla libera professione, il quadro sarebbe completo. A breve, infine, verrà istituita anche la nuova figura dell'infermiere di famiglia. Nella Marca dovrebbero essercene 122. Questi ultimi si muoveranno all'interno della medicina territoriale, in particolare intervenendo per seguire i pazienti direttamente a domicilio in caso di necessità.

