IL QUADROTREVISO «Noi discriminati. La miopia del Governo sta mettendo in ginocchio una categoria». Guido Pomini, presidente di Federmoda Treviso, dà voce al senso di ingiustizia diffuso del mondo dell'abbigliamento e delle calzature. «Purtroppo a livello locale abbiamo le mani legate, ma è giusto denunciare. Perché il mio negozio è chiuso e in un centro commerciale entrando in un supermercato aperto per i beni alimentari posso...