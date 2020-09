IL QUADRO

TREVISO Nelle scuole trevigiane mancano ancora quasi 2mila supplenti. Ieri l'ufficio scolastico provinciale ha pubblicato gli elenchi dei posti da coprire. E non mancano le situazioni al limite. Negli asili si attendono 77 maestri e maestre. Quasi tutti di sostegno. Per quanto riguarda le elementari vanno ancora coperte 691 cattedre intere, senza contare gli spezzoni d'orario. Comprese 427 di sostegno. Alle medie mancano all'appello 238 prof di italiano e 93 di matematica. Più altri 269 di sostegno. Proprio l'attività che riguarda gli alunni con disabilità rappresenta oggi una delle note più dolenti. Nel frattempo in ogni istituto ci si arrangia come si può.

SALTI MORTALI

E alle superiori la situazione è ancora più complessa. A cominciare da quella dell'istituto Giorgi-Fermi di Treviso. Qui si stanno facendo i salti mortali con appena la metà degli insegnanti necessari. «Siamo stati costretti a lasciare a casa alcune classi proprio per la mancanza di docenti spiega il vicepreside Antonio Coviello ci manca ancora il 50% dei professori. Purtroppo in queste condizioni non ci sono alternative». Scorrendo gli elenchi pubblicati dall'ufficio scolastico emerge che al Giorgi-Fermi sono ancora scoperte 74 cattedre. Comprese 11 di sostegno. Ed il totale è fatto per difetto, visto che bisogna poi tenere conto anche degli spezzoni d'orario, cioè delle parti che vengono coperte da insegnanti che gestiscono più cattedre, a volte anche in istituti diversi. Quello del campus di San Pelajo non è l'unico a dover fare i conti con un anno iniziato con la coperta davvero troppo corta. Anche l'alberghiero Maffioli di Castelfranco sta aspettando la nomina dei supplenti come si attende la pioggia in tempo di estrema siccità. Qui ci sono ancora 67 cattedre scoperte. E tra queste 38 sono di sostegno. Discorso identico per l'Obici di Oderzo, scuola che conta diversi indirizzi di studio: liceo artistico, percorso commerciale, meccanico e socio-sanitario. Servono almeno altri 48 professori. Quasi la metà, 21, per garantire il sostegno nelle classi frequentate da studenti con disabilità. Sulla stessa linea c'è l'istituto enologico Cerletti di Conegliano: ci sono 53 cattedre vacanti, compresi 20 posti di sostegno. All'istituto agrario Sartor di Castelfranco, di seguito, sono 40 i posti ancora liberi. Rispetto al totale, si attendono almeno 19 insegnanti di sostegno. Il quadro delle scuole più in difficoltà è completato dall'Einaudi-Scarpa di Montebelluna (ci sono 58 posti scoperti, tra i quali 13 di sostegno), il Galilei di Conegliano (40 posti scoperti, compresi 2 di sostegno) e il Planck di Villorba (37 cattedre scoperte, tre le quali 10 di sostegno). In quest'ultimo istituto l'anno scolastico è partito prevedendo sole tre ore di lezione al giorno. Infine, spicca la situazione dell'alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto. A livello logistico è stato fatto di tutto. La Provincia ha installato anche cinque container per garantire ai ragazzi il rispetto della distanza anti-contagio, come previsto dalle norme contro la diffusione del coronavirus. A fronte di tutto ciò, però, a mancare sono proprio gli insegnanti. Ne servono almeno 54. Tra questi, 29 di sostegno.

LE NOMINE

Quando potranno finalmente entrare nelle scuole tutti questi docenti? L'ufficio scolastico ora ha pubblicato la convocazione degli supplenti. Questi nelle prossime ore indicheranno le loro preferenze. Poi una piattaforma informatica farà le assegnazioni in modo automatico. Il sistema preoccupa i sindacati. «La procedura è estremamente complessa e i tempi sono brevi sottolinea Michela Gallina della Gilda degli insegnanti molti aspiranti avranno difficoltà ad accreditarsi indicando tutti gli elementi di preferenza. Sarebbe stata preferibile una procedura con presenza, con accessi scaglionati, come avvenuto in altre province». Ma ormai il dato è tratto. I supplenti dovrebbero essere in classe per lunedì. Il punto è che proprio in quei giorni tante scuole saranno chiuse per lasciare spazio alle elezioni del 20 e 21 settembre. La maggior parte dei supplenti prenderà servizio più tardi. Fino ad arrivare a giovedì prossimo: il 24 settembre: esattamente dieci giorni dopo l'inizio del nuovo anno scolastico. «Dopo le elezioni- ha detto il provveditore Sardella - ci saranno tutti gli insegnanti e la scuola potrà andare definitivamente a regime».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA