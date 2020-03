IL QUADRO

TREVISO «La Terapia intensiva dell'ospedale di Conegliano sta soffocando». I camici bianchi in prima linea nella lotta contro il nuovo coronavirus guardano la realtà dritta in faccia. A Conegliano ci sono 12 posti. E oggi 11 sono occupati da pazienti risultati positivi al Covid-19. C'è solo un altro letto libero. Così è scattato l'invio di alcune persone nella Terapia intensiva centrale dell'ospedale di Treviso, che conta 17 ricoverati su 30 posti disponibili (compresi quelli aggiuntivi ricavati proprio per l'emergenza sanitaria). Ci sono già stati due trasferimenti. L'ultimo è proprio di ieri. Conegliano è in particolare assediata dal focolaio di coronavirus scoppiato tra un gruppo di anziani che giocavano a carte nella zona di San Fior, Orsago, Cordignano e Caneva. L'ospedale ha già registrato sei decessi. Oltre a Treviso, che ha avuto il problema del maxi-contagio esploso nel reparto di Geriatria, è una delle strutture sanitarie, soprattutto tra quelle periferiche, che ne conta di più in tutto il Veneto. «La Terapia intensiva di Treviso è in grado di dare una mano a quella di Conegliano, che è arrivata ad avere 11 posti occupati su 12 assicura Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca ci sono già stati alcuni trasferimenti. In caso di bisogno, comunque, possiamo ricavare altri quattro posti di Rianimazione». Senza contare che nelle ultime 24 ore nella stessa zona c'è stato anche un boom di ricoveri ordinari: 15 a Conegliano e 11 a Vittorio Veneto. L'onda sembra proprio non volersi fermare.

I DECESSI

Ieri nella Marca sono morte altre sette persone positive al coronavirus: quattro nell'ospedale di Treviso, due a Oderzo e una a Castelfranco. Quest'ultimo era un uomo 60enne residente nella provincia di Bergamo, la più colpita d'Italia, ospitato nella castellana da alcuni parenti. Aveva diverse patologie pregresse. I problemi respiratori, però, sono emersi quando già si trovava nel trevigiano. È subito scattato il ricovero nell'ospedale di Castelfranco. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ora i suoi familiari si trovano in isolamento domiciliare. La speranza è che non stiano stati direttamente contagiati anche loro. Le quattro persone decedute al Ca' Foncello avevano un'età dai 78 anni in su. Due, in particolare, erano già costrette a convivere con pesanti problemi di salute. Il triste quadro è completato dalle due persone mancate a Oderzo. Una di queste ultracentenaria. È uno stillicidio. Dal 25 febbraio ad oggi sono morti 53 trevigiani colpiti dal Covid-19 (38 al Ca' Foncello, sei a Conegliano, tre a Oderzo, due sia a Castelfranco che a Montebelluna e uno a Vittorio Veneto). Più Giancarlo Zampieri, 79enne originario di Castelfranco, mancato nell'ospedale di Bassano del Grappa. La Marca conta sempre oltre il 40% dei 130 decessi registrati nell'intero Veneto (15 solo nella giornata di ieri).

I CONTAGI

Almeno per una volta, però, in attesa di vedere gli sviluppi, il numero dei contagi ha leggermente rallentato la propria crescita. Ad oggi sono 670 i trevigiani positivi. Nelle ultime 24 ore ne sono emersi 53. Un po' meno rispetto ai 70 in più al giorno registrati nell'ultimo periodo. Esattamente 1.549 sono in isolamento domiciliare obbligatorio (+139 in un giorno). Tra questi, le persone risultate positive, ma senza sintomi gravi, e i loro familiari.

I RICOVERI

Mentre i ricoverati negli ospedali hanno sfondato quota 200. Ad oggi sono esattamente 201: 170 nei reparti ordinari (34 in più in un solo giorno), e 31 in Terapia intensiva (due in più rispetto a ieri). Ci sono 95 pazienti ricoverati nei reparti ordinari dell'ospedale di Treviso, 38 a Conegliano, 24 a Vittorio Veneto, 5 a Castelfranco, 3 a Montebelluna e 5 a Oderzo. Più quelli che si trovano nelle aree di Rianimazione: 17 a Treviso, 11 a Conegliano e tre a Montebelluna. La buona notizia è che fino ad ora 63 pazienti sono stati dimessi: ieri altre nove persone sono uscite dall'incubo. Ma è ancora lunga.

Mauro Favaro

