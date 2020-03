IL QUADRO

TREVISO L'unità di malattie infettive del Ca' Foncello raddoppia. Ieri il reparto è passato da 30 a 60 posti letto, ampliandosi negli spazi che erano destinati al nuovo ospedale di comunità. È un ulteriore passo in avanti nel piano messo a punto dall'Usl per l'emergenza coronavirus. Si sta facendo la conta dei letti e al momento ci sono ancora margini. Sono stati individuati due Covid-19 hospital: il San Camillo (120 posti) e l'ospedale di Vittorio Veneto (238 posti). «Per il momento partirà solo il primo specifica Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria il secondo verrà attivato in caso di emergenza». Intanto continuerà a garantire gli interventi di otorinolaringoiatria, in particolare per il tumore alla laringe. Per ora si riesce a rispondere a tutto sfruttando al massimo gli ospedali.

LA SITUAZIONE

A Treviso sono stati ricavati 17 posti letto di terapia intensiva in più, dedicati al Covid-19, oltre agli ordinari, usando anche il blocco operatorio della terza chirurgia. Ad oggi ci sono 16 ricoverati. A Oderzo ci sono due posti in isolamento per il nuovo coronavirus: uno è occupato. Conegliano è al limite. In terapia intensiva sono stati ricoverati 10 pazienti e c'è solo un posto libero dedicato al Covid-19. Se il focolaio si allargherà, bisognerà rivedere l'organizzazione. Parallelamente, comunque, sono stati ricavati 27 posti nei reparti ordinari. E qui solo 10 sono occupati. A Montebelluna è stata creata un'area isolata al primo piano: i letti sono passati da 24 a 44. Ad oggi ci sono sei ricoveri. La terapia intensiva conta sei posti: quattro sono ancora liberi. A Castelfranco sono stati riservati 39 posti per i pazienti positivi. Al momento ci sono otto ricoveri. E la terapia intensiva gestita dallo Iov è libera. «Oggi siamo assolutamente in grado di gestire la situazione in modo autonomo assicura Benazzi anche per quanto riguarda le emergenze legate ad altri problemi, diversi dal Covid-19».

IL NODO

Si guarda con attenzione pure alle case di riposo. Se il virus si diffonde tra gli anziani, i rischi si moltiplicano. D'ora in poi verranno eseguiti tamponi a tappeto. «Nessun paziente verrà più dimesso dagli ospedali per far ritorno nei centri servizi per anziani se il tampone non sarà negativo, anche se senza sintomi annuncia George Louis Del Re, direttore sociosanitario dell'Usl e lo stesso discorso vale anche per i nuovi ingressi nelle case di riposo». Sul fronte dei personale, nei prossimi giorni verranno assunti 18 nuovi infermieri e 18 nuovi operatori sociosanitari. A fine marzo arriveranno anche due tecnici di laboratorio, che daranno manforte all'unità di microbiologia, sempre più sotto pressione. E in aprile ci saranno anche tre nuovi assistenti sanitari.

I MALATI

Diversi medici, infermieri e operatori in servizio nei reparti degli ospedali sono stati colpiti dal coronavirus. La maggior parte è in isolamento domiciliare. Ieri sono stati ultimati tutti i controlli sul personale sia della ginecologia che dell'ostetricia del Ca' Foncello. Alla fine su un totale di 140 persone sono emerse sei positività: altre tre dopo le tre già note del primario, della caposala e di una operatrice. Zero positività, invece, tra le pazienti. «I positivi sono in isolamento domiciliare conferma Stefano Formentini, direttore del Ca' Foncello al momento, grazie anche a delle riorganizzazioni interne, non abbiamo difficoltà tali da impedire il regolare funzionamento di alcun reparto». Il discorso vale anche per il settore della riabilitazione dello stesso Ca' Foncello. Qui sono risultate positive otto persone dell'equipe tra infermieri e operatori sociosanitari.

M.Fav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA