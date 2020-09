IL QUADRO

TREVISO È risuonata la prima campanella dell'anno scolastico. Ieri mattina 133mila studenti sono tornati sui banchi negli istituti del Trevigiano, tra pubblici e privati. Sono partite così le prime lezioni in presenza in epoca coronavirus. I ragazzi hanno rispettato le indicazioni. Alle fermate degli autobus qualcuno era ancora senza mascherina. Ma gli interventi degli operatori messi in campo da Mom, assieme agli uomini della Protezione civile e agli agenti della Polizia locale, hanno di volta in volta rimesso le cose in ordine. La situazione tra la stazione dei treni e quella delle corriere di Treviso è stata tenuta sotto controllo direttamente dal sindaco Mario Conte e dal presidente di Mom, Giacomo Colladon. Non sono state elevate multe.

PUNTI CRITICI

La parola d'ordine per la ripresa delle lezioni è stata solo una: sensibilizzazione. E alla fine la prima grande prova del fuoco è stata superata. Anche per quanto riguarda il trasporto pubblico. «È andato tutto bene. Ci siamo fatti trovare preparati grazie a un piano del traffico che prevedeva Protezione civile e Polizia Locale con biciclette e moto spiega Conte i ragazzi si sono comportati benissimo: quasi tutti hanno indossato la mascherina. Abbiamo individuato due piccole zone critiche sulle quali bisogna lavorare: San Pelajo e viale Europa. Già in queste ore porteremo degli aggiustamenti per spostare i punti di scarico dei ragazzi». «A livello generale aggiunge l'obiettivo è instaurare zone a traffico limitato fino a 200 metri dalle scuole per fare in modo che non ci siano ingorghi davanti agli istituti». Mom ha garantito 3.200 corse nell'arco dell'intera giornata, con il supporto di 65 mezzi messi a disposizione da società di autoservizi private. Nessuno nascondeva i timori per il rispetto del limite di riempimento di bus e corriere fino all'80% dei posti a causa dell'emergenza Covid. Invece non ci sono stati troppi problemi. Va però considerato che il clima ha giocato un ruolo importante. La giornata di sole ha spinto molti a prendere la bicicletta o ad andare a piedi. Molti altri ragazzi, poi, sono stati accompagnati a scuola dai genitori. La conferma arriva dal fatto che nelle varie corse per il rientro c'erano più passeggeri rispetto a quelli della mattina, sempre osservando il limite dell'80%.

IL CASO

Tra i punti considerati più critici c'è l'area di partenza delle navette in via Roma. A un certo punto ieri ci si è trovati in una situazione paradossale: i mezzi sotto il cavalcavia erano quasi vuoti, mentre i ragazzi si riversavano proprio in via Roma. Qui uno dei mezzi è stato velocemente riempito come quando non c'erano i distanziamenti per il coronavirus. Ed è intervenuto direttamente Colladon. «Ho detto a una parte dei ragazzi di scendere, visto che c'era una corsa bis con la stessa destinazione che sarebbe passata nel giro di un minuto spiega abbiamo avuto qualche difficoltà solo in un paio di corse. Intendiamoci: due corse su 3.200. Penso che la prima giornata possa essere definita un successo. Ci sono stati due o tre passeggeri che si sono tolti la mascherina a bordo. Ma è bastato un semplice richiamo perché la indossassero nuovamente». Gli autisti non sono stati costretti a fermare nessun autobus. E tanto meno a chiamare le forze dell'ordine.

LIMITI PERENTORI

Resta il fatto che nel momento in cui i mezzi raggiungono il limite di riempimento tirano dritti anche davanti alle fermate dove dei passeggeri attendono di salire. Ieri, ad esempio, è accaduto sulla linea Treviso-Portogruaro, data in concessione a un privato. «Nel mezzo c'erano 51 persone sedute e 8 in piedi fa il punto il presidente di Mom il limite è stato rispettato. Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha detto che i mezzi non possono fermarsi se nono già al limite. Non ci sono alternative». Adesso si continuerà così. «Il personale di terra resterà in servizio per controllare i flussi sui mezzi fino a quando non ci sarà una normalizzazione conclude Colladon e spero che anche la Protezione civile possa continuare a darci una mano. La situazione sarà fluida almeno fino alla fine di ottobre, quando le scuole avranno definito gli orari definitivi».

Mauro Favaro

