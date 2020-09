IL QUADRO

PADOVA Il risultato del centrodestra in città ha rinvigorito, e non poco, anche Fratelli d'Italia. E pure gli esponenti del partito di Giorgia Meloni, forti del responso delle urne, guardano con occhio interessato al futuro di Palazzo Moroni.

«Avevo sentito l'affetto della gente già durante la campagna elettorale - spiega Enoch Soranzo, in testa alle preferenze incassate da Fratelli d'Italia - e l'esito delle urne non ha fatto altro che confermarmelo. Ho trascorso giorni e notti all'Arcella, in altre periferie in cui regna il degrado, nelle piazze e in via Dante, dove i commercianti stanno vivendo un periodo difficile».

«Ho voluto vivere queste criticità - aggiunge - stando vicino alla gente per capire meglio, come quando ero sindaco di Selvazzano, o presidente della Provincia. Questi disagi, quindi, non rimarranno inascoltati e da domani ci impegneremo per il territorio. Il risultato delle urne ci ha dato ulteriore energia e lavoreremo perchè Padova torni a essere dei padovani e perchè la gente non viva più con l'angoscia».

LE RIFLESSIONI

Anche Elisabetta Gardini, fuoriuscita da Forza Italia e oggi commissario cittadino di FdI, è già proiettata sulle prossime amministrative. «Fratelli d'Italia è l'unico partito che cresce in tutte le regioni e nel Veneto passa da un consigliere eletto cinque anni fa, ai quattro attuali. E ora è Padova ad aver bisogno di un progetto di rilancio a lungo termine, che guardi avanti di almeno dieci anni». «Siamo pronti a lavorare con la Lega e il presidente Luca Zaia continua A differenza del Partito Democratico e dei Cinque Stelle, il centrodestra dimostra di essere un'alleanza vera e che funziona. É evidente che Padova sta vivendo un momento difficile e questa sarà ricordata come una legislatura deprimente. Anche la Provincia ha grandi difficoltà, non ci sono disegni e visioni d'insieme. Gli interventi sono per lo più malfatti e miopi. É necessario rilanciare l'economia e il turismo delle terme, le infrastrutture della Bassa Padovana, ripensare al ruolo della Fiera e al Centro congressi. I temi sono tanti e siamo pronti a presentare un progetto decennale che faccia da traino all'intera provincia padovana».

Nella squadra di Giorgia Meloni anche Elena Cappellini è soddisfatta del risultato ottenuto nel Comune di Padova. «In città sono quarta dopo i tre veterani della politica sottolinea - ovvero Enoch Soranzo, Elisabetta Gardini e lo storico consigliere comunale Matteo Cavatton. É un buon risultato, penso di aver coinvolto un target di persone che non si riuscivano a stimolare da anni in Fratelli d'Italia. Ora mi preparo in vista delle prossime amministrative e con questi risultati potremo trattare su tavoli importanti. Il partito di Giorgia Meloni inizia comincia ad avere un peso anche a Padova e quindi si può iniziare pensare al nome di un candidato sindaco da mettere in lista».

IL SUCCESSO

Boom di preferenze ad Agna per il primo cittadino Gianluca Piva. «Qui - annota- c'è uno dei circoli più importanti di Fratelli d'Italia, con 103 iscritti su 3.200 abitanti: si può considerare un feudo del partito e nel 2018 abbiamo ricevuto Giorgia Meloni in Comune. 498 preferenze per il sottoscritto dimostrano che stiamo lavorando bene. So che ho fatto un buon risultato anche ad Anguillara. Ora guardiamo avanti con maggiore forza e puntiamo sul completamento della strada regionale 10, alla valorizzazione dell'ospedale di Schiavonia, alla riqualificazione delle nostre aree industriali e alla tutela dei prodotti agricoli».

Nicoletta Cozza

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

