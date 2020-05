IL QUADRO

ALPAGO Sta migliorando la situazione di emergenza sanitaria nella casa soggiorno Villa don Gino Ceccon di Santa Croce del Lago in Comune di Alpago. Per i 23 ospiti residenti positivi al Covid19, sono trascorsi i quindici giorni di isolamento e si sta proseguendo con le procedure di controllo. Dai tamponi effettuati la scorsa settimana, tre ospiti risultano negativizzati. Per gli altri si è in attesa dei risultati, comunque le loro condizioni di salute sono in fase di miglioramento, probabilmente una dozzina di ospiti saranno negativi al prossimo test.

UN CASO

C'è anche un nuovo caso di positività. Sono rientrati al lavoro sette dipendenti che erano positivi al virus e che hanno trascorso il periodo di isolamento domiciliare e sono stati effettuati quattro tamponi ad altrettanti operatori positivi a casa in quarantena. La curva è dunque in discesa anche se «non abbassiamo la guardia afferma il direttore della struttura Marco Sossai e manteniamo il protocollo delle misure di sicurezza attuate dall'inizio di marzo. In collaborazione con l'Azienda Sanitaria proseguiamo con il monitoraggio di ospiti e dipendenti, attraverso test sierologici e tamponi che sono in calendario dal 3 al 10 maggio».

LA SOLIDARIETÀ

Continua anche il sostegno da parte del territorio. Nei giorni scorsi la pizzeria Dolomiti ha offerto la pizza ad ospiti e dipendenti; l'associazione pesca sportiva Bacino pesca numero 7 ha donato due termoscanner per rilevare la temperatura; la Lega Navale sta predisponendo una donazione di televisori per allietare le giornate ai residenti. In una telefonata dei giorni scorsi, condividendo il percorso e la situazione che sta vivendo la casa, il sindaco Umberto Soccal ha rimarcato a nome personale e della comunità il suo vivo ringraziamento a tutti i dipendenti del centro servizi, poiché i risultati che si stanno ottenendo sono frutto del grande impegno e della dedizione con cui hanno operato in questi giorni emergenziali. Domani inizia la fase2 ma per Villa don Gino Ceccon è prematuro pensare alla riapertura. La casa soggiorno sta studiando appositi protocolli che garantiscano la ripresa delle relazioni personali e la tutela sanitaria. «Mi auguro -conclude Sossai- che non ci siano aperture a macchia di leopardo, ma che la fase 2 delle strutture come la nostra avvenga in sinergia tra le strutture stesse, le istituzioni, con il territorio e con tempistiche condivise».

