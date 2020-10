IL PUNTO

VENEZIA Un tavolo di crisi tra Governo e le cinque destinazioni turistiche più importanti per gestire l'emergenza, costruire azioni concrete di sostegno della filiera turistica ed elaborare un grande piano di rilancio per quando la pandemia sarà finalmente - si spera - archiviata e consegnata alla storia. L'assessore al Turismo e allo sviluppo economico, Simone Venturini, lo chiede al Governo, facendosi interprete dei numerosi appelli già fatti dal sindaco Luigi Brugnaro e dal mondo delle imprese.

«La situazione del settore turistico è estremamente preoccupante - spiega - le nuove e prolungate chiusure in Italia e nel mondo e la mobilità ridotta tra Regioni e Stati hanno di fatto decretato l'inizio di un lungo e triste inverno per il settore turistico, in drammatica continuità con quanto già registrato in questo 2020 d'emergenza. Per alcune città d'arte, inoltre, la crisi del mercato turistico è ancora più dolorosa e pericolosa, coinvolgendo quasi integralmente l'intera vita economica dei centri storici e le stesse entrate finanziarie degli enti locali».

LA FILIERA LUNGA

Il primo intervento da fare, per evitare l'ecatombe di migliaia imprese è mettere in sicurezza tutta la filiera che - direttamente o indirettamente - lavora con il turismo.

«Gli interventi visti finora si sono rivelati insufficienti e non sono riusciti a dare risposta a tantissime figure professionali che sono rimaste prive di tutela. Si pensi, solo a titolo di esempio, ai tanti stagionali che lavorano nell'ambito del porto passeggeri - prosegue l'assessore - e occorre che al Governo capiscano bene che la filiera turistica è molto più lunga di quello che si pensa e che va molto al di là dei famosi codici Ateco».

CABINA DI REGIA

Proprio per questo per Venturini, ma anche per l'amministrazione veneziana, è imprescindibile dare voce alle grandi destinazioni turistiche.

«Il Governo deve istituire urgentemente un cabina di regia di emergenza insieme alle grandi città d'arte - puntualizza - affinché la voce dei territori sia ascoltata e siano comprese le reali esigenze di queste comunità che, negli scorsi anni, hanno garantito allo Stato tanto lustro e tante entrate fiscali. Il Ministero del Turismo istituisca questo tavolo di crisi, anche partendo dal lavoro svolto negli scorsi anni con le 5 principali destinazioni italiane per costruire interventi di sostegno e tutela di tutti gli imprenditori e dei lavoratori e - contestualmente - per lavorare ad un grande piano di rilancio e di comunicazione finalizzato a ripartire, quando sarà possibile, non come prima ma meglio di prima, correggendo le distorsioni registrate in precedenza e conferendo alle Città d'Arte i necessari poteri per gestire e pianificare al meglio questo strategico settore».

Visto che siamo all'anno zero del turismo, in una fase di ridisegno complessivo del settore, forse è l'occasione per dotare le principali città turistiche degli strumenti per gestire e governare il turismo e non solo subirlo. A cominciare dagli accessi e dal potere di decidere quali attività possono essere aperte e quali no. Il mercato, come si è visto a Venezia, è stato un fallimento totale.

Michele Fullin

