IL PUNTO

VENEZIA Ora c'è un caso positivo anche tra il personale dell'ospedale Civile. Si tratta di un infermiere in servizio allo Jona, il reparto dove erano stati ricoverati i tre pazienti ottuagenari poi risultati contagiati. Per questo anche l'infermiere era stato sottoposto al tampone, come tanti altri camici bianchi. Un doppio esame, come prevede la procedura, che alla fine ha dato esito positivo. L'infermiere, al momento, è asintomatico. Per questo non è stato ricoverato, ma si trova in isolamento nella propria abitazione, a Cavallino Treporti. Fino a ieri sera tutti gli altri tamponi eseguiti sul personale dell'ospedale sono risultati negativi.

Stazionarie, invece, le condizioni degli altri tre contagiati. I primi due scoperti domenica sono un 88enne di Cannaregio e un 86enne di Dorsoduro, che si trovano ancora in terapia intensiva. Entrambi erano arrivati al Civile il 14 febbraio, quando ancora non si sapeva che il coronavirus era arrivato anche in Italia. Erano transitati per il Pronto soccorso, quindi per Medicina e Geriatria per patologie gravi e plurime. Il fatto che non rispondessero alle cure e che il quadro clinico non migliorasse, aveva spinto i medici a sottoporli al tampone per l'individuazione del coronavirus, tenuto conto anche degli altri casi lombardi e veneti. Esami risultati positivi che hanno innescato gli ulteriori controlli.

LA PISTA DELLE MACCHINETTE

Così lunedì è stato individuato il terzo caso, quello di un 83enne di Castello, ricoverato allo Jona il 17 febbraio. E ieri quello dell'infermiere di Cavallino Treporti. Questo terzo anziano è meno grave degli altri due, tanto che resta ricoverato agli infettivi. Mentre l'infermiere, come detto, non ha sintomi, ma in quanto positivo dovrà restare in isolamento a casa sua.

Sia l'83enne che l'infermiere potrebbero essere stati contagiati in ospedale, ma non si escludono anche altre modalità di contagio. Ora l'Unità di crisi dell'Ulss 3 sta cercando di ricostruire i percorsi di questi pazienti, nel tentativo, non facile, di risalire la catena del contagio. Una delle piste che viene battuta è quella dei locali gestiti da cinesi dove si trovano le macchinette per giocare. Pare che gli anziani contagiati abbiamo frequentato luoghi di questo tipo dove sarebbe avvenuto il contagio. La stessa pista battuta anche per l'anziano della Gazzera, ricoverato da lunedì all'Angelo e che ieri è stato trasferito in terapia intensiva.

ATTENZIONE IN OSPEDALE

Anche ieri la direzione dell'Ulss 3 ha incontrato i sindacati per fare il punto su una situazione in continua evoluzione. Al Civile restano sospese le attività chirurgiche programmate, si garantiscono solo le urgenze. Funzionano regolarmente ambulatori e centri prelievi. Ricoveri ridotti solo nei reparti dello Jona coinvolti dal contagio, quindi medicina e geriatria. Gli spazi liberati dalla chirurgia sono utilizzati proprio per l'emergenza.

Ci sono ancora tamponi in corso, anche se le linee guide della Regione suggeriscono un ricorso meno massiccio a questo esame, anche per salvaguardare le scorte. Ieri è stato raccomandato al personale un uso più oculato anche delle mascherine per evitare di trovarsi senza: vanno usate solo per i casi sospetti, è stato spiegato, non nelle attività normali. Intanto sarà attrezzato anche il laboratorio analisi di Venezia per eseguire questo tipo di tamponi, che in questi giorni venivano mandati a Padova. Un modo per ridurre l'attesa.

R. Br.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA