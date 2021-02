IL PUNTO

VENEZIA Nell'estenuante altalena degli stop and go, per la ristorazione è di nuovo il momento dei piccoli sorrisi, di un ottimismo contenuto e ovviamente accompagnato da scongiuri e dita incrociate. La prima settimana di parziale riapertura (solo a pranzo) è scivolata via meglio del previsto, in una Venezia sempre poco frequentata ma meno spettrale rispetto al recente passato, anche se ci sono differenze fra le varie parti della città e, infatti, la zona marciana resta ancora semideserta.

Ma c'è anche chi, nascosto nel dedalo di calli e callette, fra Rialto e San Cassiano, ha visto un incoraggiante movimento, come ad esempio Francesco Agopyan, titolare della storica trattoria Le Antiche Carampane: «Noi abbiamo riaperto venerdì e lavorato bene in entrambe le giornate e anche per domani (oggi per chi legge, ndr) le prenotazioni ci sono, la clientela è soprattutto di amici e habituè ma sono numerosi anche i veneti che vengono a godersi una Venezia più vivibile che mai, anche troppo vorrei dire. Si vede che la gente ha voglia di uscire, da casa ma anche dall'incubo, perché ormai è da un anno che andiamo avanti così. Noi d'altra parte lavoriamo come sempre per dare il meglio ai nostri clienti, sia dal punto di vista gastronomico sia in fatto di sicurezza. Da una parte al mercato di Rialto in questo periodo troviamo prodotti di eccellente qualità, dall'altra abbiamo ricevuto proprio oggi i complimenti di una coppia di clienti che hanno apprezzato il rispetto delle normative che abbiamo messo in atto e il corretto distanziamento dei tavoli».

Insomma, una nuova e abbastanza vivace ripartenza, però con una differenza in peggio rispetto a quella del maggio 2020: «Allora precisa Agopyan avevamo davanti la prospettiva di un'estate di lavoro, adesso purtroppo viviamo alla giornata, perché non c'è nulla di definitivo e il rischio di tornare zona arancione, e quindi di andare incontro a nuove chiusure, purtroppo esiste».

AL CANTINON

Un concetto espresso pari pari anche da Serghei Hachi. Anche lui, Al Cantinon, alla Maddalena in Strada Nuova, è ripartito l'altro ieri: «Tutto sommato non posso lamentarmi dice il giovane cuoco e patron di origine russa ma ormai veneziano di adozione -, abbiamo ricominciato da venerdì con un discreto movimento, e lavorato più che bene, ci sono anche prenotazioni per i prossimi giorni, e speriamo solo che sia la volta buona e la ripartenza sia definitiva, ma nell'attesa viviamo un po' alla giornata, per il momento non facciamo magazzino, lavoriamo con i piatti del giorno, un menu un po' ridotto rispetto alla normalità. In ogni caso c'è gente in giro, parecchi giovani e molta voglia di uscire».

Soddisfatto anche Arrigo Cipriani che una settimana fa aveva polemicamente acquistato una pagina di pubblicità sul nostro giornale per scusarsi con i clienti del suo Harry's Bar per l'impossibilità di accoglierli nel week end e oggi declina dati positivi, a partire dai 95 coperti di ieri e dalle prenotazioni quasi da tutto esaurito per il pranzo di oggi: «In realtà dice Cipriani - c'è stato un discreto afflusso per tutta la settimana, 30-40 coperti giornalieri. Tutti nostri clienti abituali, provenienti non solo da Venezia ma anche dal resto del Veneto, da Padova a Vicenza e Treviso che non vedevano l'ora di riassaggiare i classici piatti della tradizione, dal baccalà alla vicentina al fegato alla veneziana, dalle seppie alla trippa. Certo, finché non sarà possibile lavorare di sera sarà un andamento lento rispetto alle nostre potenzialità ma sempre meglio di niente».

L'ACIUGHETA

E se è vero che c'è chi ha scelto di restare alla finestra in attesa di tempi migliori («Per noi è troppo rischioso rimetterci in moto spiega Luca Di Vita, titolare del piccolo e raffinato Le Testiere, in Calle del Mondo Novo, fra San Lio e Santa Maria Formosa -, la città è ancora abbastanza spopolata e ci sono poche certezze sul futuro, per cui preferiamo aspettare»), c'è anche chi è ripartito, non fosse altro per sentirsi di nuovo attivo: «Noi a dire la verità non ci siamo mai fermati, grazie a delivery e asporto, anche se ci sono stati giorni in cui l'incasso non ha superato gli 80 euro e più che altro facevamo un servizio concedendo la possibilità di andare al bagno, visto che in città era quasi impossibile trovare servizi dice Gianni Bonaccorsi, titolare dell'Aciugheta e dello stellato Ridotto in campo Santi Filippo e Giacomo . Poi da lunedì abbiamo ripreso con il servizio, al Ridotto con la metà dei tavoli occupati nei primi due giorni e domani (oggi, ndr) siamo pieni, ma il nostro è un ristorante molto piccolo. Purtroppo questa è una zona morta, senza turismo attorno a San Marco c'è pochissimo passaggio, pensi solo che a pieno regime lavora con noi una trentina di persone e adesso ne bastano sei e sarebbero già anche troppe. Siamo sempre rimasti aperti per presidiare il territorio e per non farci sopraffare dalla malinconia ma economicamente per chi opera attorno alla Piazza è sempre un pianto».

Claudio De Min

