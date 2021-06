Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PUNTOVENEZIA Il covid lascia respirare, gli ospedali sono tornati quasi alla normalità e l'Ulss 3 prepara il Piano di rientro delle prestazioni non urgenti rinviate durante la seconda e terza ondata della pandemia, come richiesto dalla Regione. «Abbiamo calcolato di avere in sospeso circa 27 mila visite specialistiche ambulatoriali spiega il direttore sanitario dell'Ulss Giovanni Carretta . Appuntamenti che, in linea di massima,...