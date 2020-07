IL PUNTO

SAN DONÀ Settanta casi in 20 giorni. Tolti i due focolai di Jesolo (i 43 alla Croce Rossa e gli 8 dei cittadini del Bangladesh, oltre agli altri 4 stranieri) portano i casi a 15 in tutto il Veneto Orientale, con una incidenza dello 0,003%, su una popolazione di 220 mila persone, cui andrebbero aggiunte le migliaia di turisti della costa veneziana. Di quei 15, tre sono operatori delle case di riposo di San Stino (2) e Portogruaro; gli altri sono rispettivamente 1 di Noventa di Piave (lavoratore di una azienda di San Donà di Piave) e tutti gli altri del Portogruarese. Nessuno di Jesolo. Sono i dati portati dal direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, per fare il punto dei contagi nel territorio di sua competenza. «E' una situazione sotto controllo ha premesso Bramezza tenendo presente che in questi periodi il Veneto Orientale è soggetto ad importanti flussi turistici. Chiaro che con tanti arrivi di stranieri, e tenuto conto della situazione pandemia in tanti Paesi esteri, ci sia la possibilità che questi possano essere portatori di virus ma, ripeto, la situazione è sotto controllo. Tolti i casi degli stranieri il numero dei contagi tra i residenti è ridottissimo. Le spiagge sono monitorate egregiamente dal personale del dipartimento di prevenzione ha poi concluso Bramezza - ma, ovviamente, è impossibile controllare tutti, per questo motivo rivolgo un appello al senso di responsabilità dei turisti». A proposito della Croce Rossa di Jesolo, Bramezza ha garantito che è blindata e non rappresenta un problema per il turismo. Ha ammesso di essere dovuto intervenire con decisione dopo il caso del primo positivo, per fare i tamponi a tutti gli ospiti ed al personale. «C'era una situazione disastrosa, ma non avevamo titolo per entrare». Ora viene fornito il materiale necessario e l'ausilio che può servire in un contesto che viene comunque autogestito da personale interno. «Non abbiamo motivo di ritenere che quel focolaio ci dia altri problemi», ha aggiunto. «Allo stato attuale sono in corso le indagini nelle aziende in cui lavoravano alcuni immigrati che erano ospitati nella sede della Croce Rossa. Ad ogni modo la situazione, per quanto ci riguarda, è sotto controllo», ha aggiunto il direttore del dipartimento di prevenzione, Luigi Nicolardi. Sul fronte ospedaliero è intervenuta la dottoressa Caterina De Marco la quale ha tracciato un altro quadro positivo: nessun contagio nelle strutture ospedaliere dell'Ulss 4. «In ospedale stiamo lavorando su due fronti - ha spiegato De Marco cioè della sorveglianza e degli screening: la sorveglianza per il personale che sia venuto a contatto con pazienti infetti; gli screening con l'esecuzione di tamponi periodici a tutto il personale». La Regione ha inoltre autorizzato l'acquisto di una nuova apparecchiatura per la refertazione dei tamponi, in tal modo l'Ulss 4 potrà processare 600 tamponi al giorno rendendosi autonoma nella lettura degli stessi. Case di Riposo, il direttore dei servizi sociosanitari, Mauro Filippi, ha rassicurato: «Zero casi tra i pazienti ha sottolineato mentre riscontriamo 3 casi di positività sul personale dipendente di queste strutture, si tratta di tre casi di ripositivizzazione».

Fabrizio Cibin

