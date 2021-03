IL PUNTO

SAN DONÁ Mentre scatta da oggi l'ordinanza della Regione Veneto che impone la chiusura delle scuole superiori e delle seconde e terze classi delle medie del Veneto orientale, la situazione dei contagi nel territorio dell'Ulss 4 rimane estremamente difficile, ma almeno stabile rispetto a ieri. I dati parlano di circa 1300 contagiati, con una possibile incidenza di 294 positivi ogni 100mila abitanti. Condizionale d'obbligo perché, a rendere incerta una situazione che è già di per sé caotica, ci ha pensato il sistema informatico dell'azienda sanitaria andato letteralmente in tilt, al punto che ieri sono state sospese tutte le attività di laboratorio e i tamponi hanno subito dei rallentamenti, con il personale che ha dovuto registrare gli utenti alla vecchia maniera, ovvero a mano. Il direttore generale Mauro Filippi ha garantito che, per gli esiti, si dovranno attendere i canonici tempi (quindi nessun ritardo in questo senso), ma intanto ieri i dati ufficiali dei contagi nel territorio non sono stati caricati nel sistema. Questo ha portato a rilevare una diminuzione dei positivi nei 21 Comuni seguiti dall'Ulss 4 che non corrisponde alla realtà dei fatti. «La registrazione non è stata completata precisa Filippi per cui il dato può risultare in diminuzione. Nella realtà c'è stato un leggero aumento, in pratica mantenendo stabile la situazione rispetto ai dati del giorno prima, ovvero circa 1300 positivi complessivamente».

Per quanto riguarda le persone ricoverate al Covid-Hospital di Jesolo, struttura al servizio di tutto il territorio del Veneto Orientale, a ieri sera risultavano (in questo caso dati reali) 29 pazienti ricoverati nei reparti di malattie infettive e 6 in terapia intensiva; altri 11 si trovano nella rsa Stella Marina, sempre di Jesolo. Sul fronte delle scuole, alla data del 10 marzo (anche in questo caso vanno fatti i conti con il guasto al sistema informatico) risultavano 87 classi in isolamento per aver riscontrato almeno uno studente positivo, delle quali 59 nel Portogruarese e 28 nel Sandonatese; il totale dei contagiati è di 126. Classi complessivamente prese in carico, dove i ragazzi sono stati tutti sottoposti a tampone, 120.

A proposito della scuola, per il direttore generale la chiusura dovrebbe portare presto ad una inversione di tendenza dei contagi. «Secondo le nostre previsioni spiega Filippi dopo quattro, cinque giorni dovremmo avere già un'inversione della curva che dovrebbe iniziare a diminuire». Quindi si tratta di pazientare un po' e la situazione dovrebbe iniziare a migliorare. «I ragazzi escono da casa, si muovono, si ritrovano e questo permette al virus di girare maggiormente. Quindi bastano anche pochi casi per poi vedere i contagi aumentare. Con un problema conseguente, ovvero che poi il virus viene portato a casa e la macchia d'olio si allarga» conclude Filippi.

Fabrizio Cibin

