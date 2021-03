IL PUNTO

SAN DONA' «La situazione è in continua evoluzione per cui faremo mercoledì il punto con i sindaci relativamente alle scuole, comprese quelle elementari, che dovranno essere chiuse a causa dei troppi contagi».

Così il direttore generale dell'Ulss4, Mauro Filippi, in merito ai contagi che stanno interessando il mondo della scuola del Veneto Orientale. Secondo i dati ufficiali forniti ieri dalla stessa azienda sanitaria, sono stati registrati 87 casi indice, di cui 42 negli istituti dell'area sandonatese e 45 del portogruarese. Questi hanno generato una importante attività di screening che ha coinvolto, complessivamente, alunni e docenti di 90 classi sottoposti a tampone. Attualmente le classi in isolamento sono 60 di cui 15 nel sandonatese e 45 nel portogruarese. In questa fase il numero delle positività si è ampliato, interessando 11 studenti su 17 in una classe di scuola primaria del portogruarese; e 14 studenti su 23 in una classe di scuola secondaria di primo grado del territorio sandonatese. «Alla luce del quadro epidemiologico - spiega l'Ulss 4 - la direzione del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 ha inviato una nota ai sindaci in cui è stata evidenziata la possibilità di assumere interventi mirati, ovvero la possibilità di prevedere ordinanze di chiusura, volti a limitare la circolazione del virus nella popolazione scolastica». Nell'Ulss 4 c'è un tasso di 348,18 positivi ogni 100mila abitanti (795 casi su 228.832 residenti), cioè la più alta in Veneto con la soglia fissata dal Governo a 250 casi.

SITUAZIONE GRAVE

Che la situazione si stia aggravando, lo dimostra anche il fatto che è stata decisa la riapertura del reparto di terapia intensiva a Jesolo, con una disponibilità di 6 posti letto che, in caso di necessità, potranno aumentare fino ad un massimo di 16. Il funzionamento della terapia intensiva in questa fase viene garantito da 18 infermieri e 12 medici nelle 24 ore, che aumenteranno qualora vengano attivati altri posti letto.

Nel reparto di malattie infettive ci sono, invece, 29 ricoverati; altre 10 si trovano al centro servizi Stella Marina, sempre della cittadina balneare. Da ricordare che ci sono 2 persone ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali di San Donà e Portogruaro. Situazione contagi. L'aumento è stato costante nelle ultime cinque settimane, passando dai 186 nuovi positivi nella prima settimana di febbraio ai 710 della scorsa settimana.

Su scala giornaliera i nuovi positivi rilevati ieri sono stati 156 a fronte dei 164 del giorno prima. Complessivamente sono attualmente 1.344 le persone positive al virus nei 21 comuni del Veneto Orientale, così distribuite: Annone Veneto 17; Caorle 77; Cavallino Treporti 53; Ceggia 12; Cinto Caomaggiore 15; Concordia Sagittaria 78; Eraclea 30; Fossalta di Piave 5; Fossalta di Portogruaro 111; Gruaro 24; Jesolo 197; Meolo 19; Musile di Piave 32; Noventa di Piave 20; Portogruaro 228; Pramaggiore 31; San Donà di Piave 172; San Michele al Tagliamento 88; San Stino di Livenza 87; Teglio Veneto 19; Torre di Mosto 29. Intanto a pieno regime l'attività vaccinale contro il Covid-19. L'Ulss4 ha già somministrato 15.967 dosi nei tre centri aziendali (San Donà, Portogruaro e Jesolo) e da oggi si prevede di vaccinare una media di circa 600 dosi giornaliere con un picco che domenica supererà le mille dosi.

SOMMINISTRAZIONE

Allo stato attuale prosegue la somministrazione della prima dose al personale scolastico, sanitari e liberi professionisti della sanità privata, ai farmacisti, personale dei servizi ospedalieri in appalto e le coorti 1941, 1940 e 1939 tra prime e seconde dosi. E, in previsione dell'aumento delle dosi di vaccino, si è individuata un'altra location: si tratta della sede delle associazioni di via Svezia, a San Donà di Piave.

«Questo perché spiega il direttore generale Mauro Filippi le dimensioni di tale edificio ci permettono di aumentare il numero delle linee vaccinali e di prepararci alla immunizzazione di massa nel momento in cui avremo anche la più ampia disponibilità di dosi. L'attività di ricerca dei contagi da covid-19 continuerà all'interno di una tensostruttura posizionata sempre nel parco di via Svezia. Un doveroso ringraziamento all'amministrazione comunale ed alle associazioni di volontariato che hanno dimostrato disponibilità e sensibilità sin dall'inizio della pandemia». Associazioni che hanno lamentato il fatto di essere state avvisate all'ultimo momento del loro sgombero, necessario per potere utilizzare i locali per la sola attività di vaccinazione.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA