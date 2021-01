IL PUNTO

SAN DONA' La Rizzola è ufficialmente Covid-19 free, mentre al Covid-Hospital di Jesolo potrebbe chiudere presto un altro reparto di malattie infettive, dopo quanto avvenuto la scorsa settimana con il 4. Un altro segnale del calo di contagi nel Veneto orientale arriva dalla casa di cura sandonatese. E' stata la stessa struttura a comunicare che da venerdì scorso, in accordo con l'Ulss 4, ha chiuso il reparto che era stato dedicato al ricovero di pazienti contagiati da Covid-19. Gli ultimi pazienti si sono negativizzati o trasferiti al Covid-Hospital di Jesolo, dove i ricoveri sono nel frattempo diminuiti. Le squadre di operatori stanno provvedendo ad una accurata sanificazione del reparto per potere permettere, nei prossimi giorni, la riapertura dell'unità operativa di medicina e di geriatria, ritornando, così, a programmare le normali attività mediche. Nel lungo post della pagina Facebook, la Rizzola ha voluto ringraziare i lavoratori.

Dall'Ulss 4 arrivano, invece, altri dati confortanti sui contagi, che confermano la continua discesa generale. Al Covid-Hospital di Jesolo si registrano 43 persone ricoverate in area malattie infettive (che includono anche i pazienti arrivati dalla Rizzola), 4 in terapia semi intensiva e 7 in terapia intensiva. Nel centro servizi Stella Marina, sempre a Jesolo, le persone ricoverate per positività al Covid-19 sono 24 (pazienti già in fase avanzata di guarigione). Il 19 gennaio i ricoverati erano 106, così suddivisi: 10 in terapia intensiva a Jesolo, due tra San Donà e Portogruaro; 2 in semi intensiva e 48 in malattie infettive sempre della struttura jesolana; 21 alla Rizzola di San Donà e 23 alla Stella Marina di Jesolo. Quindi in totale quasi una trentina di ricoverati in meno, cosa che potrebbe far propendere per la chiusura anche del reparto 3 di malattie infettive jesolano, diretto dal dottor Lucio Brollo. Il direttore generale e commissario, Carlo Bramezza, aveva già congelato quattro posti di terapia intensiva, reparto diretto dal dottor Fabio Toffoletto. Sul fronte contagi la contrazione è bene evidenziata dall'analisi su scala settimanale: la scorsa settimana sono state rilevate 480 nuove positività, contro le 693 della settimana precedente e le 1326 di tre settimane fa (inizio gennaio). Su scala giornaliera i nuovi positivi sono passati dai 63 di sabato, ai 25 di domenica, ai 34 di oggi. Complessivamente oggi sono 1.176 (contro le 1591 della scorsa settimana e le 2143 del 2 gennaio) le persone positive al virus nei 21 comuni del Veneto orientale, così distribuite: Annone 14; Caorle 73; Cavallino-Treporti 51; Ceggia 17; Cinto 24; Concordia 41; Eraclea 122; Fossalta di Piave 22; Fossalta di Portogruaro 27; Gruaro 24; Jesolo 143; Meolo 47; Musile 62; Noventa 17; Portogruaro 97; Pramaggiore 37; San Donà 186; San Michele 24; San Stino 117; Teglio 5; Torre di Mosto 26.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA