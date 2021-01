IL PUNTO

SAN DONA' La curva continua a scendere e Bramezza congela quattro posti di terapia intensiva e fa chiudere uno dei reparti di malattie infettive. Dopo diversi giorni di dati preoccupanti, il consueto punto stampa ha evidenziato una significativa inversione di tendenza dei contagi. A livello settimanale, si è passati da un totale di 1300 a circa 693; complessivamente a ieri i positivi nel Veneto Orientale erano 1591, molto meno rispetto ai 2143 della rilevazione del 2 gennaio. Si è passati da una media di 240 contagi al giorno a quella attuale di un centinaio. «Questa seconda fase sembra stia rallentando ha commentato il direttore generale, Carlo Bramezza la situazione sta migliorando e c'è un alleggerimento alla forte pressione sul Covid-Hospital».

I NUMERI DI IERI

Ieri i ricoverati erano 106, così suddivisi: 10 in terapia intensiva a Jesolo, due tra San Donà e Portogruaro; 2 in semi intensiva e 48 in malattie infettive sempre della struttura jesolana; 21 alla casa di cura Rizzola di San Donà e 23 alla Stella Marina di Jesolo. «Di conseguenza spiega ancora Bramezza stiamo riorganizzando le attività ospedaliere: a Jesolo ho chiesto di congelare quattro posti di terapia intensiva, passando da 16 a 12 posti letto; quindi di chiudere il reparto Covid-19 4. Quindi, il personale potrà ritornare nelle strutture ospedaliere d'origine, tra San Donà e Portogruaro, dove sarà possibile aumentare gli interventi chirurgici, che erano stati ridotti. Ringrazio tutto il personale del Covid-Hospital di Jesolo, per il grande lavoro svolto». Bramezza ha evidenziato anche l'importanza della collaborazione, in questa seconda fase, con la Rizzola e il ruolo della Stella Marina di Jesolo. Da oggi, dunque, si chiude il quarto reparto di malattie infettive a Jesolo (venti posti letto). «Il personale che vi lavorava e che arrivava dal reparto di Pediatria di Portogruaro, da giovedì potrà rientrare. Questo è un altro segnale del fatto che, un po' alla volta, si sta tornando alla normalità. Come un segnale lo è la diminuzione di persone che si recano ai covid-point per i tamponi. C'è chi parla di terza ondata: speriamo di no, ovviamente, anche perché non ne possiamo più; c'è, in ogni caso, una forte inversione di tendenza che ci fa ben sperare». A proposito di tamponi, dopo le perplessità dei cittadini sul fatto che San Donà era l'unica importante realtà del Veneto Orientale senza farmacie aderenti al progetto, pare che entro fine settimana un paio di farmacisti decidano di farlo.

SCUOLE, RSA E VACCINI

Contagi nelle scuole. Dalla riapertura al 18, 26 classi sono state isolate per avere individuato 24 casi indice; di conseguenza effettuati 435 tamponi, tra studenti e personale, dai quali sono risultati 2 positivi. Rsa: complessivamente un centinaio di ospiti positivi, ma asintomatici, comunque in calo. Situazione vaccinazioni: Ieri è iniziata la seconda fase, con la vaccinazione per i 44 operatori sanitari (il primo era stato il dottor Lucio Brollo, primario di malattie infettive). Quindi completata la prima fase nelle case di riposo, dei medici di medicina generale e dei pediatri. Bramezza si è detto preoccupato per il freno all'invio all'Italia dei vaccini da parte di Pfizer. «In questo momento riusciremo a completare la seconda fase, ma la campagna vaccinale subisce un rallentamento. Noi, in ogni caso, siamo pronti». A tale riguardo, l'Ulss 4 sta continuando nella ricerca di spazi ampi: dopo il sì ottenuto da Jesolo per il PalaInvent e da Noventa per il parcheggio dell'outlet, a Portogruaro si sta lavorando per l'Eastgate Park, il Parco Industriale e Logistico.

Fabrizio Cibin

