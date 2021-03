IL PUNTO

PORTOGRUARO Dopo la chiusura di alcune scuole, Portogruaro valuta altre restrizioni, a partire dallo stop di tutti i mercati. Partendo dai dati sulla diffusione del virus, che evidenziano un sensibile e costante aumento dei contagi, il sindaco Florio Favero ha deciso di firmare una nuova ordinanza che sospende il Mercatino mensile dell'antiquariato in programma domani. Una decisione analoga potrebbe essere presa la prossima settimana anche per gli altri mercati all'aperto: quello ortofrutticolo del mercoledì e quello settimanale del giovedì.

LE IPOTESI

«Valuteremo questa ipotesi nella prossima riunione di giunta. È chiaro - ha detto il sindaco - che queste occasioni possono generare un'affluenza di persone tale da comportare rischi per la salute pubblica». Ieri, nonostante la chiusura di 7 scuole decisa appunto per contenere il contagio, il centro storico si è riempito delle consuete bancarelle. L'afflusso è stato regolare e non si sono verificati particolari assembramenti, se non qualche piccolo affollamento nelle vie più strette del centro o nelle bancarelle di svendita di abbigliamento a pochi euro. A vigilare sui visitatori 8 agenti della Polizia Locale e una pattuglia dei Carabinieri. «Al mercato partecipano molte persone anche da fuori Comune. Sebbene in questi due giorni i contagi siano rallentati - ha detto ancora Favero - valuteremo ulteriori strette per la prossima settimana. Se aumenterà il trend dei contagi chiederò alle Forze dell'ordine di fare uno sforzo in più, aumentando ulteriormente i controlli. Le scuole restano in sofferenza e con le nuove disposizioni regionali non saranno più i sindaci a dover firmare l'ordinanza di sospensione delle attività in presenza ma sarà direttamente il Servizio di igiene e sanità pubblica a dialogare con le istituzioni scolastiche e ad indicare quali sono i plessi che devono essere chiusi».

LE SCUOLE

Proprio ieri la dirigente del Comprensivo Bertolini, Caterina Lombardi, su richiesta del Consiglio d'Istituto, ha incontrato il sindaco per far presente la situazione di criticità della scuola primaria IV Novembre. «In quella scuola - ha proseguito il sindaco - ci sono 2 classi su 15 in quarantena e quindi non ci sono i presupposti e dati epidemiologici che giustificano la sospensione delle attività». L'opposizione consiliare ha intanto chiesto e ottenuto la convocazione urgente della Commissione Sanità, che si svolgerà martedì alle 19. All'incontro in videoconferenza parteciperà anche il nuovo direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi. Intanto, a Caorle, il dirigente scolastico, vista la situazione dei contagi nel territorio, ha disposto la riduzione dell'orario, fino alle 13, alle scuole dell'infanzia, dove comunque è garantito il servizio mensa, e fino alle 12 alle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo Palladio. Dopo quelle di Portogruaro, Fossalta di Portogruaro, e San Michele al Tagliamento, da oggi entrano in Dad anche 5 scuole di Concordia Sagittaria.

Teresa Infanti

