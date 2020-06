IL PUNTO

PADOVA «É giusto continuare a usare la mascherina. E inoltre il Comune fa bene a cercare aree fuori dal centro storico per decongestionare le piazze». A dirlo è stato ieri il prefetto Renato Franceschelli che, a margine della cerimonia per la Festa della Repubblica, non ha voluto smentire le voci che parlano di un suo imminente addio alla città del Santo.

I LOCALI

A poco più di due settimane dalla fine del lockdown e dalla ripresa della movida, Franceschelli ha fatto il punto della situazione anche alla luce del video girato in piazza dei Signori la sera del 18 maggio dove decine di ragazzi, violando ogni norma sul distanziamento sociale (molti anche senza mascherina), si sono ammassati davanti al bar 100percento. «Io voglio pensare che quello che abbiamo visto quel lunedì sera sia stato legato all'euforia di una libertà riconquistata ha esordito il Prefetto - Voglio sperare nel senso di responsabilità di tutti, compresi i gestori dei bar e i commercianti». Franceschelli ha poi promosso quei locali che hanno deciso di fare ricorso agli steward per la sicurezza davanti ai loro locali. «Trovo positivo che i baristi si avvalgano di personale per garantire che tutto si svolga correttamente ha continuato - La città è bella perché è viva, perché c'è gente che va in giro anche dopo le 19.30. Io non voglio certo essere quello che manda i padovani a letto dopo cena».

Una città viva, però, non può prescinde dal rispetto delle regole e, su questo, Franceschelli ha voluto dare un'apertura di credito alla giunta Giordani che in questi giorni sta lavorando per individuare alcuni parchi cittadini dove organizzare eventi serali con la presenza di chioschi gestiti, con ogni probabilità, dai baristi del centro che non possono contare sui plateatici. «Per forza di cose, quest'estate ci saranno meno eventi in grado di attirare le persone, e quindi, ci aspettiamo maggiori affollamenti in centro storico ha spiegato ancora - Trovo molto positivo che il Comune si stia impegnando per cercare punti di aggregazione anche fuori dal centro. Questo ci potrebbe aiutare molto a decongestionare determinate aree della città».

LA PREVENZIONE

In linea con l'amministrazione comunale, Franceschelli ha invitato tutti continuare ad utilizzare la mascherina anche se da lunedì scorso è decaduto l'obbligo di indossarla all'aperto. «Sono sicuro che città e tutta la provincia avranno la capacità, la tenacia e la caparbietà di ricominciare ha scandito il Prefetto Sono certo che non appena ci saranno le condizioni, tutto questo accadrà. L'invito a tutti è quello di usare un po' di sale in zucca e di mantenere quelle precauzioni che ci vengono raccomandate e che ci porteranno ad usare la mascherina ancora per un po', ma ormai ci siamo abituati e non è più un sacrificio».

LA COMMOZIONE

Da ultimo, a nessuno è sfuggito che ieri mattina dal palco delle autorità, il Prefetto ha concluso il suo intervento con la voce rotta dall'emozione. Un'emozione che in molti hanno interpretato come un arrivederci. Da qualche tempo, infatti, si parla di un suo trasferimento. «Questo non lo so e nella nostra vita di Prefetti queste cose non le sappiamo mai con anticipo ha concluso con una certa prudenza non escludendo, però, un suo imminente trasferimento - In genere noi siamo gli ultimi ad essere informati. Solitamente avviene la sera prima del consiglio dei ministri in cui viene presa la decisione. Certamente ho fatto già tre anni qui a Padova e, quindi, rientra nella prassi rifare le valigie».

