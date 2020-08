IL PUNTO NERO

CORTINA D'AMPEZZO «Il sistema di protezione della statale di Alemagna funziona e le critiche non sono motivate, tanto meno se espresse senza conoscere i fatti, guardando magari foto di repertorio sui canali sociali». Il vicesindaco ampezzano Luigi Alverà, assessore comunale alla protezione civile, spiega cosa è accaduto domenica sera ad Acquabona, alle porte di Cortina, quando acqua e fango sono scesi in strada, ad ostruire il transito dei veicoli sulla statale 51, proprio nella sera dei rientri dalle vacanze.

IN PRIMA LINEA

«Alle 18.15 - racconta Alverà - sono stato chiamato dagli agenti di polizia locale, già sul posto. Stava scendendo sulla strada una colata di acqua e fango, pochi centimetri: non dalle opere di protezione fatte da Anas, bensì dal vecchio invaso a monte della strada, vicino ad Acquabona. Siamo stati in sopralluogo con Flavio Lancedelli, presidente delle Regole d'Ampezzo: buona parte scaricava lungo la stradina asfaltata, usata dai camion per la manutenzione del bacino. Dopo mezz'ora, sentito il vice questore Luigi Petrillo, abbiamo ritenuto di riaprire la strada a senso unico alternato, con il controllo delle forze dell'ordine. Il comune è intervenuto con una pala gommata, per rimuovere la poltiglia, una decina di centimetri, e i vigili del fuoco hanno provveduto al lavaggio della sede stradale: è stato quindi necessario un altro periodo di chiusura». Il bilancio dell'intervento, rapido ed efficace, è quindi positivo, per l'assessore Alverà: «Sono stati disagi fastidiosi, ma limitati. Nulla rispetto a ciò che è accaduto in altre parti del Veneto. Ci ha chiamato l'assessore veneto alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, ci ha chiesto se ci fosse bisogno di aiuti, ma lo abbiamo rassicurato, era tutto gestibile». Alverà replica quindi alle voci che si sono sollevate, sulla inutilità delle opere di protezione della strada, realizzate da Anas, in vista dei Mondiali di sci alpino Cortina 2021: «Sono critiche fuori luogo, di chi non sa di cosa sta parlando. Le opere Anas hanno retto, anche questa volta. Va invece sistemato il vecchio bacino. So che stanno già provvedendo, con l'intervento delle ditte che utilizzano quella ghiaia per altre opere».

L'ALTRO FRONTE

Di tutt'altro parere Massimo Bortoluzzi, consigliere della provincia di Belluno delegato alla Protezione civile: «Io critico le opere che non mettono in sicurezza la strada. Ho sentito Anas, mi ha spiegato che l'acqua è scesa qualche metro più a monte, ma non è questo che conta. Se sono convinti di avere risolto il problema ad Acquabona, si sbagliano. Quella soluzione non è definitiva, secondo me. Se l'obiettivo era mettere in sicurezza tutto il versante, a sud del Sorapis, non l'abbiamo raggiunto. Pensavo si fosse a posto, con tutto quello che si è speso, invece non è così. La mia è una critica costruttiva, che non si limita a constatare ciò che non va, ma suggerisce altre vie da seguire. Ad Acquabona dobbiamo mettere in sicurezza un intero versante: non possiamo pensare che l'acqua vada nei vasconi, perché va dove vuole». Bortoluzzi ha una sua proposta: «Lì va fatta un'opera definitiva, non un intervento che richiede continue manutenzioni. Si può fare una galleria, oppure un ponte. O ancora si può studiare meglio il collegamento sulla destra orografica del Boite, sino a raccordarsi con la variante Anas di san Vito di Cadore, anche quella sul versante destro». La posizione di Bortoluzzi è condivisa dall'associazione Vivavio Dolomiti: «I tentativi di rappezzare, con varianti o interventi come quello sulla frana di Acquabona non producono soluzioni ma solo spreco di ingenti risorse. Non sarebbe meglio passare con una galleria in destra Boite, risolvendo così per sempre il problema dell'attraversamento di San Vito e della frana di Acquabona? Si dice che costa troppo, ma allora va bene continuare a gettare milioni di euro letteralmente e fisicamente nel fango, o proporre varianti assurde, come quella progettata a San Vito? Quello non costa? Una galleria, oltre che risolutiva del problema determinato dalle colate, darebbe una alternativa alla viabilità, in caso di altri problemi».

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA