IL PUNTO

JESOLO «Il mondo della notte è pronto a riaprire, nel rispetto delle regole e della sicurezza, che sono la priorità». Con queste parole Franco Polato, presidente di Fipe-Silb Confcommercio (la realtà che tutela gli imprenditori del settore delle discoteche), ha sintetizzato l'esito dell'incontro con tutti i gestori dei locali notturni di Jesolo.

«Ho organizzato questo incontro ha spiegato Polato per iniziare a capire come potrà essere la prossima stagione, per vedere anche quanti erano disposti ad aprire e quali proposte avanzare agli enti competenti». E la prima risposta è stata confortante, tanto che dopo la scorsa estate, con locali rimasti chiusi o a mezzo servizio, per la stagione 2021 tutti sono pronti a riaprire. «All'incontro c'erano praticamente tutti i colleghi aggiunge il presidente del Silb e ognuno ha espresso la volontà di ripartire, naturalmente nel rispetto delle regole per garantire la sicurezza sanitaria per i nostri ospiti, così come per i nostri collaboratori e per noi stessi. L'auspicio è che ci siano, quanto prima, regole certe e la volontà, da parte delle istituzioni, di creare le condizioni per permetterci di riaprire. Siamo tra le categorie più penalizzate da questa emergenza sanitaria e dalle conseguenti restrizioni. Molti locali sono chiusi da più di un anno e non hanno potuto contare nemmeno sul lavoro stagionale, ora chiediamo alle autorità di attivarsi per farci ritornare a lavorare».

Ed a proposito di istituzioni, il Silb avanzerà alcune proposte agli enti competenti, in grado di consentire le riaperture e di lavorare in sicurezza evitando i problemi (e le polemiche) che si sono registrati la scorsa estate. Non a caso la prima richiesta è strettamente collegata con l'emergenza sanitaria. «Chiediamo che anche gli operatori del divertimento della notte dice sempre Polato - ed i loro collaboratori vengano inseriti nel piano di vaccinazione». Da affrontare c'è poi la questione Tari.

«Al termine della scorsa estate conclude il presidente del Silb - alcuni nostri colleghi, pur avendo aperto solo per pochi giorni, hanno ricevuto delle bollette per la raccolta rifiuti esagerate, da migliaia di euro. Chiediamo al Comune che ci venga incontro, prevedendo dei contributi che possano abbattere questi costi, per quanti apriranno solo per poco. Dovrà essere affrontato anche l'argomento legato al regolamento acustico, con tutto rispetto per i bar, le discoteche non possono essere paragonate a quei locali in fatto di acustica: chiediamo, dunque, una modifica del regolamento, che preveda per i controlli l'utilizzo dell'apposita strumentazione».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

