IL PUNTO

FELTRE Le misure restrittive messe in campo dal governo per contrastare l'emergenza sanitaria durano ormai da tempo ma i cittadini feltrini si dimostrano rispettosi: «A parte qualche caso isolato gestito dalle forze dell'ordine i cittadini di Feltre rispettano quelle che sono le norme ha affermato il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, lunedì sera in occasione del consiglio comunale. Visto il protrarsi di queste misure l'amministrazione sta valutando l'ampliamento dell'orario di apertura del centro operativo comunale nelle ore serali per dare così un sostegno a quelle persone che ne hanno bisogno. A fare il punto è proprio il primo cittadino. A livello di numeri, a lunedì sera, nel comune di Feltre si registrano 28 persone positive e 47 nuclei famigliari in isolamento fiduciario. A livello provinciale abbiamo 58 pazienti ricoverati in area non critica di cui 11 all'ospedale di Feltre. 8 i ricoverati nella terapia intensiva di Belluno. Complessivamente nella nostra provincia sono decedute 15 persone risultate positive al Covid-19.

LE TAPPE

Il c.o.c. di Feltre è stato aperto il 4 marzo ossia quando si sono registrati i primi casi positivi all'interno dell'ospedale di Feltre. E' stato il primo centro operativo comunale ad essere aperto in provincia. «L'apertura è stata fatta non tanto perché ci fosse una situazione emergenziale ma per poter essere di supporto alla direzione dell'Usl Dolomiti per quanto riguardava il presidio e il filtraggio degli accessi al nosocomio» spiega Perenzin, che prosegue: «Nei giorni successivi abbiamo lavorato per istituire un sistema di consegna della spesa a domicilio per coloro che sono in quarantena e che quindi non devono avere contatti con altre persone. Come comune abbiamo quindi attivato tre carte bancomat. I servizi sociali chiamano quotidianamente coloro che sono in quarantena e chi ha necessità di fare la spesa fa l'ordine. La spesa viene acquistata con la carta bancomat del comune e lasciata fuori della porta da parte dei volontari. Ad emergenza finita il comune invierà i bollettini recuperare i soldi spesi». Altro servizio attivato è stato quello del ritiro dei rifiuti sempre per le persone in quarantena. E ancora, grazie alla protezione civile si è svolta la distribuzione delle mascherine inviate dalla regione del Veneto. Il primo giro è stato completato ma «stiamo verificando se ci siano delle zone che non sono state coperte; dai dati sono state consegnate circa 9mila mascherine pari al 90% dei nuclei famigliari presenti nel territorio comunale. L'obiettivo è di partire con il secondo giro entro il fine settimana» aggiunge Perenzin che prosegue spiegando la complessità di gestione dell'emanazione dei buoni spesa: «Stiamo cercando di capire come distribuire celermente i buoni spesa. La nostra intenzione è quella di coordinarci con gli altri sindaci per cercare, se possibile, di avere un criterio uniforme per il territorio provinciale; sicuramente metteremo in atto procedure il più semplici possibili per i cittadini». Nonostante le stringenti misure messe in atto dal governo, i cittadini feltrini stanno rispondendo molto bene. «Parlando con la popolazione è emersa la necessità da parte di alcuni di fare delle segnalazioni o di essere ascoltate. Necessità che emergono più nelle ore serali per cui stiamo valutando la possibilità di ampliare l'orario di apertura del c.o.c. fino alle 20»

Eleonora Scarton

