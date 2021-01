IL PUNTO

DOLO E' tornata alla quasi completa normalità la situazione alla Residenza Riviera del Brenta, dovuta all'epidemia al coronavirus emersa poco meno di due mesi fa e che ha coinvolto un'ottantina di ospiti e 35 dei 140 operatori sanitari in servizio, una situazione che aveva creato notevoli ripercussioni sui servizio e sulla funzionalità della struttura che è divisa fra la sede centrale di via Garibaldi, che conta un centinaio di ospiti, e Villa delle Rose all'interno dell'ospedale, che conta una cinquantina di ospiti. La presidente Anna Maria Giannuzzi Miraglia: «Una delle due sedi è negativizzata completamente mentre nell'altra rimangono positivi solo 2 pazienti mentre tutti gli operatoti sono rientrati in servizio». La presidente non nega che è stato un periodo complicato e non tutto è ancora sistemato: «Rimane il problema della vaccinazione degli operatori perché non tutti sono disposti a sottoporvisi, speriamo di convincerli a cambiare idea». A proposito degli operatori sanitari, a fine dicembre scadeva il bando per l'assunzione di nuovi infermieri, il concorso è stato espletato? «Sì dice la presidente - ma senza grandi benefici per la struttura perché un infermiere assunto era già in attività lavorando alle dipendenze della cooperativa che offre i suoi servizi per la Residenza mentre un altro ha preferito accettare un impiego più redditizio. Comunque, grazie al rientro in servizio degli operatori negativizzati, la situazione è tornata regolare anche se l'aumento di unità non si è registrato». Per quanto riguarda gli ospiti, i rapporti con i familiari come proseguono? «L'8 gennaio sono iniziate le vaccinazioni e questo consentirà di guardare con maggiore serenità al futuro, ovviamente senza abbassare la guardia. I rapporti con i familiari sono sereni, i colloqui sono proseguiti tramite videochiamate e da qualche giorno anche con gli incontri in orari prefissati. I familiari e gli ospiti si vedono a distanza perché i ricoverati si collocano ad una finestra dell'edificio e possono salutare i parenti che si trovano nel cortile».

Intanto i sindacati hanno incontrato la Direzione della casa di riposo per fare il punto sulla situazione. Paolo Lubiato della Fp Cisl si sofferma sulle varie problematiche che accompagnano questa fase particolare delle Ipab: «La situazione nella Rsa dolese sta migliorando, possiamo dire che ormai la struttura sia covid free - dice Lubiato - Ci sono ancora due dipendenti malati, ma non si sono contaminati in struttura ma a causa di contatti familiari. Il problema di fondo è che a causa della diffusione del Covid-19 la casa di riposo dolese ha ben 45 posti letto liberi che difficilmente verranno occupati a breve. E alcuni di essi dovranno rimanere liberi in previsione di eventuali nuovi casi che dovranno portare a delle stanze di isolamento per la quarantena. Questo è un problema perché le attuali dotazioni organiche sono tarate per i posti letto pieni, quindi se non si ha la totale copertura, come sta accadendo, si deve tecnicamente parlare di potenziali esuberi. Tale situazione impone, secondo la Cisl, - ha proseguito - una presa di posizione della Regione per aiutare le strutture che non ce la fanno a mantenere i bilanci in pareggio ed evitare il commissariamento. Mai come ora è necessario la riforma delle Ipab e avere personale socio sanitario con uno status contrattuale uguale ai colleghi che operano nella sanità pubblica. Questo impedirebbe le migrazioni di massa di professionalità ormai specializzate a lidi contrattuali migliori e più sicuri. Una situazione di precarietà economia è già stata denunciata dall'Ipab Casson di Chioggia. Inoltre, per noi della Cisl di Venezia è fondamentale che gli operatori aderiscano alla campagna vaccinale».

