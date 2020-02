IL PUNTO DI VISTA

BELLUNO Risponde al telefono dal treno che dalla Capitale lo riporta verso nord, il presidente della provincia, Roberto Padrin e mette in fila i punti positivi della giornata, dalle novità sui fondi alla banda larga. «È difficile dare un voto all'incontro ma se proprio devo farlo, dico 7».

CAMBIO DI ROTTA

«L'aria per la montagna sembra cambiata - prosegue Padrin - si respirano finalmente condivisione e unità d'intenti sul rilancio delle aree montane e sul contrasto allo spopolamento. Sono segnali importanti da cui partire, per dare un futuro ai nostri territori. Adesso abbiamo la necessità di passare velocemente dalle parole ai fatti». Spiega Padrin (all'incontro al ministero degli affari regionali erano presenti anche Confindustria Belluno Dolomiti con il direttore Andrea Ferrazzi; Ascom Belluno con il direttore Luca Dal Poz; Confartigianato Belluno con la presidente Claudia Scarzanella; oltre ai deputati bellunesi Luca De Carlo e Roger De Menech).

L'INTERVENTO

Durante il suo intervento, il presidente Padrin ha affrontato la questione della governance territoriale di una Provincia interamente montana confinante con Stati esteri (e incuneata tra due realtà a statuto speciale), quindi resa speciale dalla legge Delrio; ha spaziato sul tema della specificità garantita a Belluno dallo statuto regionale del Veneto; ed è arrivato ad affrontare il tema caldo dello spopolamento.

IL PERCORSO

«Nessuno si salva da solo. La montagna ha bisogno della pianura, tanto quanto la pianura ha bisogno che qualcuno presidi le aree in quota - la premessa di Roberto Padrin, durante il suo intervento, delegato anche dall'Upi (Unione delle Province d'Italia) - Sondrio, Belluno e Provincia di Verbano Cusio Ossola sono le tre Province italiane che la legge ha identificato come Province montane e che per questo dovrebbero essere destinatarie di interventi che ne riconoscano il loro ruolo essenziale di coordinamento dello sviluppo locale. Un processo mai avviato e su cui è urgente e ineludibile intervenire, a partire dalla revisione profonda della legge 56/2014. La richiesta che rivolgiamo oggi al ministro, che presiede e coordina il Tavolo nazionale sul regionalismo differenziato è di vigilare affinché le singole leggi regionali prevedano e rispettino tali specificità».

