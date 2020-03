IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

BELLUNO Quarantasei ospiti positivi nelle case di riposo della provincia di Belluno, a cui vanno sommati dieci dipendenti che hanno contratto il virus all'interno delle strutture. Lunedì intanto c'è stato un meeting virtuale tra i referenti dei servizi territoriali dell'Usl 1 Dolomiti e i direttori dei Centri Servizi anziani del Distretto 1. Dall'inizio della crisi da Covid -19 è già il quarto appuntamento di confronto. Una la novità: la Usl ha annunciato la creazione di un gruppo di lavoro ad hoc con personale dell'Ufficio Igiene/Sanità Pubblica e del Distretto, dedicato al supporto dei Centri Servizi sia in fase di prevenzione che di eventuale contrasto alla diffusione del contagio. Fa, poi, da sfondo un assiduo coordinamento tra i responsabili dei Centri Servizi, finalizzato all'assunzione delle decisioni più utili a favore sia dell'utenza che dei dipendenti, «in un contesto che semplicemente non ha precedenti e che vede le Direzioni delle strutture impegnate in una complicata rincorsa dei continui assestamenti richiesti dall'abbondante produzione normativa di questi giorni», scrivono Paolo Santesso, dalla Sersa (Belluno) e il collega Arrigo Boito, direttore delle aziende speciali Asca e Servizi alla Persona Longarone-Zoldo,quali referenti del tavolo Residenzialità Anziani del comitato del Distretto 1.

INCONTRI SMART

Molte le felici intuizioni, condivise, dai vari soggetti. Le videochiamate per mantenere il più possibile i rapporti fra residenti e familiari, la dotazione di dpi, mascherine chirurgiche e guanti monouso in particolare, al personale , riunioni con i dipendenti finalizzate alla condivisione delle caratteristiche del virus e della necessità di comportamenti prudenti sia al lavoro che nella vita privata. E l'adozione dello smart working per chi svolge mansioni amministrative. «Tutto questo già a partire dagli ultimi giorni di febbraio, giocando in anticipo rispetto alle previsioni normative poi succedutesi», sottolineano Boito e Santesso, facendosi portavoce delle quattordici strutture interessate. Iniziative, che hanno dato vita a protocolli operativi «partendo dalle indicazioni regionali, ma che sono stati integrati con queste previsioni maggiormente tutelanti, e poi condivisi con il personale». A questo «si aggiunga l'acquisto, in un contesto di assoluta mancanza per l'intero territorio europeo, di mascherine ffp2 in quantità importanti che, salvo sorprese alle dogane, dovrebbero arrivare dalla prossima settimana. Tali acquisti si sono resi possibili andando a scovare canali non abituali per forniture di dispositivi di protezione». Il confronto con l'Usl ha portato come risultati tangibili le procedure di tampone per gli utenti ricoverati presso gli ospedali, o domiciliati, prima dell'ingresso in struttura, dove comunque vengono isolati per alcuni giorni al fine di prevenire possibili fonti di contagio. Il prossimo obiettivo sarà lo screening completo di tutti i dipendenti dei Centri Servizi.

«IMPOSSIBILE SIGILLARE»

«Naturalmente le misure approntate costituiscono un significativo argine al contagio, non essendo concretamente possibile però sigillare da ogni contatto con l'esterno i Centri Servizi, fosse anche solo per l'avvicendarsi del personale», scrivono i referenti. Infine il caso di Puos d'Alpago: «Tutti i partecipanti hanno espresso preoccupazione ed un certo rammarico in riferimento alla vicenda della casa di riposo di Puos d'Alpago (in cui ci sono, ad oggi, 25 anziani contagiati, oltre a 6 operatori Ndr), al cui personale ed a cui ospiti va un solidale pensiero di vicinanza, sono state semplificate in poche dichiarazioni dal tono apparentemente incontestabile vicende che avrebbero bisogno di ben altri chiarimenti per essere rappresentate nella loro piena correttezza proseguono Boito e Santesso -. Senza negare lo stato di attenzione del momento, le dichiarazioni sensazionalistiche non appaiono oggi rispettose né dell'apprensione dei familiari, che da settimane non possono verificare personalmente l'andamento delle cure fornite ai loro cari, né del senso di responsabilità del personale che si presenta in servizio accollandosi generosamente oltre ai compiti che gli sono affidati per mansione, anche quel contributo di affetto che l'assenza dei primi andrebbe a creare. Proprio su quest'ultima circostanza la Uil Fp sottolinea che il segretario della Cisl Fp, Fabio Zuglian, non era stato interpellato. Al nostro giornale era stato dichiarato che i dipendenti della Rsa di Puos avevano dato mandato alla Uil Fp, per un intervento immediato sulle misure anticontagio: «non era un'azione condivisa tra i segretari territoriali delle tre sigle, con i quali mi auguro, in futuro di poter avere un dialogo costruttivo e sereno nell'interesse del lavoratore. Non vogliamo fomentare ulteriori polemiche scrive Marianna Pasini per Uil Fp - facciamo solo tanti auguri ai malati e un in bocca al lupo ai dipendenti impegnati in prima linea».

Fe.Fa.

