IL PUNTO DELL'EPIDEMIA

UDINE Continuano ad essere i tamponi effettuati nelle case di riposo a portare i leggeri aumenti quotidiani di casi di positività da covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Tredici quelli nuovi registrati ieri 8 in provincia di Udine arrivati dalla Casa di Riposo di Paluzza, due a Trieste, 1 Pordenone e 2 a Gorizia - che hanno portato il numero totale di casi accertati dall'inizio dell'emergenza a quota 3.107.

IL TREND DI CRESCITA

Dal 27 aprile scorso continua a mantenersi sotto i 20 giornalieri con aumenti percentuali sotto l'1%, ovvero dati simili a quelli registrati nella prima settimana di marzo, inizio dell'emergenza. Crescono anche i comuni che festeggiano l'uscita completa dalle positività, da San Daniele a Tarvisio, da Tolmezzo a Cervignano mentre rimane Paluzza in Friuli il comune con l'indice attualmente più alto rispetto al numero dei residenti (10,1) e l'origine è sempre da ricercarsi nel focolaio della locale Rsa.

NEGLI OSPEDALI

Sulla bilancia giornaliera monitorata dalla Protezione civile regionale scendono ancora i ricoveri in ospedale, sette in meno che portano il parziale a 111, così come i degenti accolti nelle cliniche infettive 109 (-6) e soprattutto le terapie intensive quasi svuotate, solo 2 i pazienti gravi. Le persone in isolamento domiciliare sono 816, anche questo valore in costante calo. Salgono sul fronte opposto le guarigioni: i totalmente guariti sono 1.753, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 119. La percentuale delle persone completamente guarite rispetto al numero totale dei casi fino ad ora rilevati, ha assunto un valore che si attesta al 57,2 per cento. Due i nuovi decessi, tra Trieste e Pordenone con un quadro totale delle vittime arrivato a 309, di cui 166 lutti a Trieste; 73 in provincia di Udine, 65 a Pordenone e 4 a Gorizia.

GUARDIA ALTA

Il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardi ha rivolto comunque un accorato appello ai cittadini, finalizzato al rispetto delle misure anti Covid anche in questa fase di riapertura. «Non bisogna abbassare la guardia - ha specificato - In questo momento la mia più grande preoccupazione è legata all'attenzione che noi tutti dobbiamo prestare per contrastare la diffusione del virus. Vanno rispettate tutte le misure precauzionali e le persone più giovani non devono assolutamente trascurare due linee di febbre o i colpi di tosse».

IL MONITORAGGIO

L'attività corre parallela in attesa dei test sierologici: i tamponi effettuati complessivamente dall'inizio dell'emergenza sono stati 82.548, 9.451 dei quali sono stati fatti nelle case di riposo. Proprio in queste ultime strutture, sempre cuore dell'emergenza, il monitoraggio costante vede contare 676 persone contagiate mentre 167 sono invece quelle già guarite,150 quelle decedute, ma metà delle morti registrate in regione. Mediamente avevano 87 anni di media e presentavano diverse patologie pregresse.

