CAORLE Migliora la situazione alla casa di riposo Don Moschetta di Caorle: ventisette ospiti negativizzati, ancora dodici i positivi e due, purtroppo, sono i pazienti deceduti. Si tratta di un'ospite novantatreenne che da diversi mesi era in stato di terminalità, prima di contrarre il virus, e di un paziente ultraottantenne che, invece, pur essendo già affetto da polipatologie, è scomparso tre giorni fa a causa di una polmonite interstiziale direttamente connessa al contagio da coronavirus. Ad oggi, due tra gli ospiti tuttora positivi al Covid versano in condizioni gravi, ma stabili: trattandosi di pazienti molto anziani, la loro situazione viene costantemente monitorata sia dal personale dell'azienda speciale Don Moschetta che dai medici dell'Usca dell'azienda sanitaria. Per quanto riguarda, invece, il personale, ad oggi dieci dipendenti si sono negativizzati e tre sono ancora positivi: per tutti loro il contagio non ha portato alla manifestazione di sintomi, tranne un paio di sindromi influenzali, di cui solamente una con sintomi di una certa rilevanza. «Da ormai quindici giorni non si sono manifestati ulteriori positività, il che ci fa sperare che finalmente la crisi stia rientrando ha spiegato il direttore dell'azienda speciale don Moschetta, Paolo Giacopello purtroppo abbiamo avuto due decessi in questo periodo di emergenza. Siamo vicini ai familiari in questo momento di lutto. E' sempre un grande dolore quando un ospite ci lascia». Non ha purtroppo aiutato ad arginare i contagi la conformazione strutturale della casa di riposo di viale Buonarroti che, non essendo suddivisa in reparti, rende difficile poter contenere la diffusione dei focolai. «Voglio ringraziare tutto il personale ed i medici dell'Usca per il grande lavoro che hanno svolto in questi ultimi mesi ha proseguito il direttore Giacopello Continuiamo a tenere alto il livello di guardia ed a mantenere lo stato di lockdown della casa di riposo, ma ci auguriamo che presto si possa ricominciare ad allentare le restrizioni per migliorare la qualità di vita degli ospiti». Nel frattempo, grazie ad un'iniziativa spontanea promossa da alcuni familiari degli ospiti, alla struttura di ricovero sono stati donati numerosi tablet per le videochiamate con i familiari e nuove televisioni che saranno presto installate nelle stanze dei ricoverati. Questa è solo una delle tante iniziative che negli ultimi mesi sono state avviate dai cittadini di Caorle per aiutare la casa di riposo e per migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Riccardo Coppo

