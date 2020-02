PORDENONE Il nome di Sergio Brusin è legato a doppio filo con il Friuli occidentale, in particolare con la cittadina di San Vito al Tagliamento. A partire dai natali: è figlio dell'avvocato Bruno Brusin, nome molto noto a San Vito e nell'intera provincia, scomparso nel 2015. Il papà era conosciuto anche perché da giovane avvocato con studio in città, nel dicembre 1949, fece parte del collegio di difesa di Pier Paolo Pasolini, facendolo assolvere. Un avvocato di altri tempi, con il suo stile, ma soprattutto un uomo di grande spessore culturale, che molto ha fatto per la città in cui ha vissuto una intera vita. In questo contesto nasce nel 1960 Sergio Brusin. Dopo la prima formazione, e una passione per la musica (da giovane fonda un complesso punk), frequenta il liceo a Codroipo, poi la scelta di diventare medico: si laurea nel 1986 alla Facoltà di Medicina dell'Università di Bologna. Quindi il ritorno a San Vito dove viene assunto all'Usl 9 come medico nel servizio tossicodipendenze. Ma la formazione internazionale è nel suo dna. Prosegue gli studi nel regno Unito, a Sheffield e a Londra, specializzandosi in epidemiologia generale e in particolare nell'ambito infettivo. Fino al 2000, quando fa la valigia di nuovo e parte per il Sud Africa per conto del Ministero degli Esteri coordinando la realtà sanitaria italiana, fino al 2010. Quindi l'incarico a Stoccolma all'European Centre for Disease Prevention and Control, dove ha iniziato con la sorveglianza delle malattie, passando poi alle risposte epidemiche fino all'attuale ruolo di capo della sezione di intelligence epidemica del Centro Europeo di prevenzione e controllo delle malattie.

