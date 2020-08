IL MONITORAGGIO

TREVISO Sono 18mila gli insegnanti e il personale che gravita attorno al mondo della scuola trevigiana che nei prossimi giorni troveranno nella cassetta della posta una lettera firmata dal provveditore agli studi Barbara Sardella. Dentro vi troveranno un invito a rivolgersi al loro medico di base per sottoporsi al test sierologico rapido per rilevare l'eventuale contagio da Covid-19 prima della ripresa delle lezioni a metà settembre. Lo ha sancito l'incontro avvenuto ieri mattina tra la Usl della Marca, il provveditorato e i rappresentanti dei sindacati dei medici di famiglia. Il protocollo prenderà il via il 24 agosto e sarà portato a termine entro il 10 settembre.

L'INIZIATIVA

L'accordo è stato raggiunto a villa Carisi tra il direttore generale dell'Azienda sanitaria Francesco Benazzi, il provveditore Sardella e i sindacati. Nei prossimi giorni l'iniziativa prevede che 18mila tra insegnanti, tecnici e amministrativi e personale Ata operanti nei diversi istituti del Trevigiano abbiano la possibilità di sottoporsi a un test sierologico che permetterà di appurare sia siano attualmente affetti dal virus, ma anche se lo siano stati in passato senza accorgersene. L'obiettivo è ottenere un quadro preciso della situazione epidemiologica di tutti coloro che lavorino nelle scuole, in modo da individuare eventuali casi positivi e consentire un rientro in aula nella massima sicurezza a metà del mese prossimo. La campagna di esami nasce dalle indicazioni giunte con la circolare del ministero della Salute emanata il 7 agosto e si svolge su base volontaria, ma Benazzi ha già fatto sapere di confidare nella piena adesione da parte di tutti gli interessati.

LE MODALITÀ

La mole di lavoro sarà imponente, anche in vista del fatto che i test andranno conclusi entro il 10 settembre. Tassello fondamentale in questo senso è rappresentato dai medici di base, che attraverso le loro sigle sindacali hanno accettato di gestire l'esecuzione degli esami, la processazione e la consegna degli esiti. Come stabilito ieri, il provveditore Sardella nei prossimi giorni invierà una lettera a tutto il personale invitando ciascuno a contattare il proprio medico di famiglia per eseguire il test rapido. Lo stesso medico provvederà a eseguirlo e a trasmetterne il risultato. Chi non avesse la possibilità di rivolgersi al medico di base potrà invece contattare la Usl che sta mettendo a punto delle apposite sezioni negli ospedali di Treviso, Castelfranco e Conegliano. Eventuali positivi saranno poi sottoposti al tampone molecolare nella sede del Dipartimento di prevenzione della Usl entro 48 ore e i dati relativi ai contagi saranno trasmessi quotidianamente alla Regione che a sua volta li inoltrerà al Ministero. La stessa Usl provvederà inoltre a fornire ai medici di famiglia tutto l'occorrente per eseguire i test sierologici. Dopo l'immediata adesione della Fimmg attraverso il rappresentante provinciale Brunello Gorini, ieri anche le altre sigle sindacali dei medici hanno confermato la propria adesione.

Serena De Salvador

