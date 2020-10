IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA «La gente viene a Venezia e tiene rigorosamente la mascherina all'aperto anche di giorno, si sta adattando a una norma che non c'è». Così Marco Agostini, comandante generale della polizia locale, sulle nuove regole annunciate dal governo in materia Covid. «Abbiamo mandato due pattuglie in giro per la città per monitorare la situazione, oltre al servizio di controllo a domicilio per chi deve rispettare la quarantena. Le persone si stanno comportando bene, nonostante la folla in città. Ma al momento ancora la norma non è ancora operativa, senza di quella non possiamo imporre nulla». Di sicuro è valida, però, la norma che prevede, dopo le 18, l'utilizzo della mascherina all'aperto in luoghi affollati. E anche per questo sia i vigili, sia le altre forze dell'ordine, si sono mobilitate per tenere d'occhio la situazione, in particolare nelle zone più calde della città: ieri erano in tanti a Rialto, in fondamenta degli Ormesini e in campo Santa Margherita per la serata. Per quanto riguarda le nuove disposizioni, c'è chi ha scelto volutamente, nei primi giorni, di usare un registro più morbido. I carabinieri, in particolare, hanno passato le prime giornate a informare i cittadini, cercando di invitare le persone a rispettare le prescrizioni. Nei prossimi giorni, però, si inizierà ad applicare la norma in maniera più ligia: il che significa che chi trasgredisce rischia multe salate, ben più di quelle previste per la prima ondata. Le sanzioni, infatti, possono arrivare anche a mille euro.

