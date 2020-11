IL PROVVEDIMENTO

TRIESTE Bipartisan, come nei momenti più difficili della prima ondata. Immediata, perché entrerà in vigore domani e sarà firmata oggi. Ci si augura provvidenziale, perché dovrà servire ad evitare il temuto passaggio del Fvg dalla zona gialla a quella arancione. Ma nel complesso meno dura rispetto a quella disegnata nelle previsioni. La nuova ordinanza, quella che darà un taglio agli assembramenti, è praticamente pronta: sarà firmata stamattina dal presidente Massimiliano Fedriga e da domani inizierà - ci si augura - a produrre i suoi effetti sulla curva epidemica, vera osservata speciale assieme alla tenuta degli ospedali. Il provvedimento è figlio di una Santa alleanza che comprende anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, e soprattutto quello dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Una presenza, quest'ultima, che colora in modo multiforme l'aspetto politico della svolta. Non c'è solo la Lega, ma anche il Pd.

I CONTENUTI

Un'ordinanza meno dura del previsto, si diceva, ma che nelle intenzioni dei presidenti dovrà evitare la zona arancione. I punti fermi sono realmente due: da domani, dopo le 15, al bar ci si potrà stare solamente se si troverà un posto a sedere. Vietato stazionare in piedi. È questa la misura principale volta ad evitare al massimo gli assembramenti, che soprattutto nelle città-capoluogo si sono verificati attorno alle cinque del pomeriggio. Locali aperti sino alle 18, quindi, ma con alcuni limiti. Nessuna chiusura anticipata rispetto al Dpcm nazionale. Il secondo aspetto delle restrizioni riguarda i parchi commerciali: resteranno tassativamente chiusi nei festivi ma anche nei pre-festivi, quindi il sabato. Nel provvedimento sono inclusi sia l'outlet di Palmanova (Ud) che l'Ikea di Villesse (Go). Sono esentati dalla chiusura gli alimentari, le edicole, le farmacie (e parafarmacie), i tabaccai. Al vaglio dell'amministrazione regionale ci sarebbe anche un provvedimento più duro, che comprenderebbe - solo di domenica in questo caso - la chiusura di tutti i negozi al dettaglio, anche fuori dai parchi commerciali. Ma la decisione su questo fronte sarà presa in extremis stamattina, prima della firma dell'ordinanza. In ogni caso, per tutte le attività, resterà possibile la consegna a domicilio.

SPOSTAMENTI

Il presidente Fedriga ha annunciato: «Non sarà inserito nel provvedimento un divieto di spostamento tra i Comuni». Allo stesso tempo, però, sarà raccomandato ai cittadini di non raggiungere e affollare le località turistiche, preferendo una passeggiata nelle vicinanze della propria abitazione. Un altro consiglio potrebbe essere rivolto alle persone di più di 65 anni, che potrebbero essere invitate a fare la spesa nelle prime ore del mattino per evitare la ressa. Non sarà nemmeno inserita la chiusura delle strade della movida. La decisione, semmai, la dovranno prendere i sindaci.

ISTRUZIONE

Un altra decisione ancora non definitiva riguarderebbe le scuole. La Regione, infatti, sta pensando di vietare (alle elementari e alle medie) l'educazione fisica e le attività con gli strumenti a fiato durante le ore di educazione musicale. La misura non è ancora certa.

IL PUNTO

«Abbiamo un Rt più alto di 1,5: evidentemente il virus si è diffuso in modo consistente - ha detto Fedriga -. Siamo in quella via dove, malgrado un sistema sanitario più forte rispetto ad altre parti, abbiamo una diffusione elevata. Se noi dovessimo superare un altro degli indici, non rischiamo la zona arancione, ma rischiamo direttamente la zona rossa. Ho parlato con il ministro della Salute, non c'è l'ipotesi oggi che Fvg, Emilia Romagna e Veneto diventino zona arancione. Stiamo tenendo dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria. Ma abbiamo visto fenomeni, soprattutto nei fine settimana, dove in realtà prima delle 18 e quindi prima della chiusura dei locali, c'erano più persone in piedi, vicine e senza mascherina». Da qui l'ordinanza, in attesa del monitoraggio settimanale dell'Iss.

Marco Agrusti

