IL PROVVEDIMENTO

TREVISO Un cordone di sicurezza fino al termine della quarantena. Polizia e carabinieri, su ordine della Prefettura, presidieranno l'ex caserma Serena tutti i giorni. Hanno iniziato giovedì, per tenere monitorata la situazione dopo il primo giorno di protesta. Lo hanno fatto ieri dopo la sommossa. E continueranno fino al 21 giugno, giorno in cui terminerà il periodo di isolamento dei 320 migranti accolti nel Cas di via Zermanese. Un presidio fisso insomma, anche con l'obiettivo di fungere da deterrente a ogni possibile nuovo focolaio di insurrezione interna. D'altra parte è possibile che la tensione possa salire nuovamente, nonostante le trattative per sedare gli animi dei richiedenti asilo più violenti siano andate a buon fine.

I TIMORI

Il timore è che le azioni dimostrative possano farsi ancora più eclatanti. Il pericolo che i migranti possano ad esempio scatenare un incendio per avere la possibilità di fuggire da quella struttura, dove sono rimasti rinchiusi negli ultimi mesi per colpa del lockdown. Ora la certezza di doverci rimanere almeno per altri otto giorni potrebbe essere l'innesco di un'ulteriore rivolta. La Prefettura è dunque corsa ai ripari. I disordini non possono essere tollerati, a maggior ragione dopo quanto accaduto negli ultimi due giorni. Di mezzo c'è la salute degli ospiti della struttura e degli operatori che ci lavorano, ma anche di tutti i trevigiani. Le forze dell'ordine vigileranno infatti anche sul rispetto delle regole: nessuno potrà uscire dalla struttura. Non ci sono pericoli di fuga, ma se dovesse verificarsi il tentativo di qualche migrante di lasciare l'ex caserma sarà subito individuato e fermato. In altre parole la zona, per i prossimi otto giorni, verrà militarizzata. Un segnale anche verso la cittadinanza, stanca di dover assistere a scene come quelle di questi giorni dopo aver sopportato per anni la presenza di un centro di accoglienza per richiedenti asilo in un'area densamente abitata.

LA REPRESSIONE

Il confronto tra forze dell'ordine, operatori culturali della Nova Facility e ospiti è stato proficuo, almeno ieri. I migranti sembrano aver capito che è nel loro interesse non scatenare proteste inutili. Purtroppo il Covid è entrato all'ex caserma Serena. E come accaduto per centinaia di famiglie trevigiane, quando un componente è stato trovato positivo anche tutti gli altri sono stati messi in quarantena. La famiglia dell'ex caserma Serena è di certo più allargata, ma le regole valgono per tutti. Gli operatori si sono detti certi che d'ora in avanti non si verificheranno più situazioni del genere. La tensione, secondo loro, è superata. Ma il clima all'esterno è teso, e il comitato ordine e sicurezza pubblica ne è al corrente. Motivo in più per dimostrare che le forze di polizia sono presenti a tutela di tutti. E pronte a respingere ogni tentativo di violenza.

