IL PROVVEDIMENTO

TREVISO L'emergenza provocata dal Coronavirus ha portato l'Ulss 2 a decidere per il rinvio di tutte le visite non urgenti, oltre alla sospensione dell'attività ambulatoriale dell'azienda sanitaria e di tutte le strutture accreditate. Da lunedì 16 marzo sono in corso gli avvisi telefonici agli utenti prenotati per comunicare la sospensione dell'attività ambulatoriale. Il numero degli assistiti da contattare è molto elevato pertanto è possibile che molti dei pazienti interessati siano avvisati solo in prossimità dell'appuntamento. Le prestazioni inerenti l'ambito percorso materno-infantile (es. gravidanza) ed oncologico sono comunque garantite.

L'obiettivo di questa sospensione da parte dell'Ulss 2 è quello di rafforzare ulteriormente sia la tutela dei cittadini che la sicurezza degli operatori sanitari per l'emergenza sanitaria in corso, oltre che per evitare affollamenti nelle sale di attesa contribuendo così al contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Queste tutte le indicazioni fornite dall'azienda sanitaria trevigiana partendo dai referti di laboratorio che vengono ritirati solamente online. Nei distretti di Asolo, Treviso, Pieve di Soligo, dal 16 marzo, i referti che non sono scaricabili online vengono inviati a domicilio. L'invio riguarda anche giacenze di referti che sono scaduti nel periodo antecedente l'adozione delle misure restrittive, ma considerato periodo già in emergenza, ovvero dal 15 febbraio 2020. Per gli esami istologici l'invio o l'eventuale contatto viene garantito dall'unità operativa di competenza. Per Treviso ed Asolo questi esami possono essere scaricati online. Da ricordare inoltre che il servizio di refertazione online dell'Azienda Ulss 2 garantisce oggi, oltre agli esami di laboratorio, anche la possibilità di scaricare online, solo per le strutture del distretto di Treviso, anche i referti degli esami di Radiologia: Rx, Tac, Risonanza Magnetica. Coloro che hanno già attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSEr) possono accedervi anche per la consultazione dei referti ad oggi caricati e delle ricette farmaceutiche. Il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, ha ribadito nuovamente, con forza, l'invito ai trevigiani di stare a casa ed utilizzare i servizi digitali al fine di non doversi recare presso le strutture ospedaliere e sanitarie del territorio. (ni.ce)

