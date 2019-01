CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA Stranieri e furbetti. Attorno al reddito di cittadinanza, la misura bandiera del Movimento Cinque Stelle, si accende la bagarre. La relazione tecnica che accompagna le bozze in circolazione del provvedimento, prevede che il sussidio venga erogato anche a circa 200 mila nuclei familiari composti esclusivamente da stranieri in possesso del permesso di soggiorno e che risiedono in Italia da almeno cinque anni. Per il capogruppo di Forza Italia, Anna Maria Bernini, pagare il Reddito agli stranieri finanziandolo con il mancato...