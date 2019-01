CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA Non è ancora del tutto sciolto il nodo delle liquidazioni dei dipendenti pubblici, che nel caso di accesso alla pensione con Quota 100 potrebbe essere versata all'interessato con diversi anni di ritardo. Il provvedimento del governo prevede infatti che il trattamento di fine rapporto sia pagato al momento in cui si raggiunge l'età della pensione di vecchiaia e questa norma specifica si aggiunge a quella già esistente da tempo che ritarda l'erogazione fino a 24 mesi, diluendola per di più in rate annuali in base...