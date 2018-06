CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA Maxi sanzioni per le imprese che ricevono incentivi dallo Stato ma poi delocalizzano la produzione. Rinvio della fatturazione elettronica per i carburanti e slittamento della scadenza dello spesometro. Divieto assoluto di pubblicità per i giochi e limiti al rinnovo dei contratti a termine. Il primo provvedimento economico del governo, il decreto dignità è in rampa di lancio. Se gli ultimi nodi sulle coperture saranno sciolti in tempo, il provvedimento dovrebbe essere approvato già oggi dal consiglio dei ministri e poi...