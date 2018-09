CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOROMA Il testo definitivo non c'è ancora. Dopo le modifiche, la trattativa all'interno del governo resta aperta su alcuni dettagli. Il decreto Salvini passa all'unanimità in Cdm, ma almeno un ritocco ci sarà. Ad essere modificato sarà l'articolo che riguarda la sospensione dell'esame delle domande di asilo quando il richiedente sia sottoposto a procedimento penale e l'obbligo di lasciare il territorio nazionale in caso di condanna di primo grado. Un passaggio da rivedere. E del resto, è il pentastellato presidente della...