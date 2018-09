CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA Due decreti diversi: sicurezza e immigrazione. Entrambi saranno approvati giovedì in consiglio dei ministri. Sono fondamentali per la spinta propulsiva di Matteo Salvini non solo come ministro dell'Interno, ma anche come vicepremier e leader della Lega. Dopo un'estate alle prese con gli sbarchi, e il caso della nave Diciotti, si aggiungono così due tasselli normativi che vanno a sostituire varie circolari. Il provvedimento è chiuso, spiegano dal Viminale, ballano solo alcuni dettagli normativi. L'architrave dei due...