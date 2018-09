CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOBRUXELLES Di nuovo di scena domani al Parlamento europeo riunito a Strasburgo la riforma del copyright. Dopo aver respinto due mesi il testo della commissione giuridica con 318 contrari, 278 favorevoli e 31 astenuti, i parlamentari voteranno i nuovi emendamenti e, di conseguenza, si pronunceranno sul mandato per negoziare con il Consiglio Ue le norme di tutela del diritto d'autore. Se passerà il testo, riveduto e corretto sulla base dei nuovi emendamenti presentati dopo lo stop di luglio, il Parlamento sarà pronto per il via...