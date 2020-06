IL PROVVEDIMENTO

BELLUNO Tre pagine protocollate ieri mattina. Nel Tribunale di Belluno nasce la commissione interna covid-19. «Ritenuto che essendo iniziata la fase due è il momento di monitorare quanto fin qui fatto e acquisire eventualmente nuove proposte dal personale e dai loro rappresentanti» ha spiegato nel documento la presidente Antonella Coniglio. Insomma l'obiettivo dell'organismo interno è quello di capire come gestire la fase due del palazzo di giustizia. A farne parte, oltre alla presidente, il presidente vicario, la giudice coordinatrice Gip, il direttore della cancelleria civile, il funzionario responsabile del dibattimento, il funzionario responsabile dell'ufficio Gip, il funzionario responsabile della volontaria giurisdizionale, il funzionario dirigente dell'Unep, il funzionario responsabile dei Giudici di Pace, il funzionario responsabile terzo settore Rsu e Rls, i due assistenti rappresentanti sindacali unitari, l'ufficiale giudiziario Rsu, l'assistente Rls dei giudici di pace e l'assistente delegato alla sicurezza in tribunale.

FINO A FINE ANNO

La commissione sarà comunque attiva fino a fine anno: «L'istituenda commissione - recita il documento - sarà convocata nel mese di settembre per fare il punto della situazione e sarà valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ma potrà essere precedentemente convocata su richiesta dei due terzi dei suoi componenti in caso di importanti argomenti da discutere fermo restando che sarà istituito un gruppo mail per lo scambio rapido di informazioni».

SUBITO OPERATIVI

La presidente ha anche dato precise istruzioni per istituire immediatamente la mailing list con tutti i partecipanti in modo da poter scambiare da subito le informazioni relative alle linee guida. Il Tribunale di Belluno in questa fase di emergenza ha subito messo in campo tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza sia all'utenza che al personale. Fin dai primi giorni sono comparse le pistolette per le guardie giurate che controllano gli accessi, poi sono stati limitati al massimo gli accessi alla ripresa delle udienze e sono state istituite le prenotazioni per determinati servizi, scongiurando così possibili assembramenti.

